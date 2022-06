Elisabetta Gregoraci ancora single, l’ex moglie di Flavio Briatore fatica a trovare un nuovo compagno. Il motivo? Lo spiega lei ad un una lunga intervista a Chi. Sono giorni dolci questi per Elisabetta che tornerà al timone di Battiti Live da martedì 5 luglio su Italia 1. “Sono arrivati i miei fan da tutta Italia – confessa a TV Sorrisi e Canzoni -. Ho molte fan page, ci sono persone che mi sostengono anche all’estero, sono venute qui facendo ore e ore di treno a darmi supporto con i loro striscioni”.



“Ci sono tante pagine di fan su internet nate in mio onore, alcuni fan sono diventati pure amici tra loro, mi seguono tutto l’anno, mi riempiono di frasi e pensieri, vengono sul set…sono affettuosi e instancabili. […] Mi ritengo fortunata, non so quante altre persone facendo il mio lavoro abbiano tante fan page, è forse la cosa più bella che ti spinge a continuare”.





Elisabetta Gregoraci ancora single: “Sono una donna esigente”



Ma la vera notizia la rivela al settimanale Chi, al quale la showgirl spiega: “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi. Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni”. E sul fatto di essere single, Elisabetta Gregoraci, confida: “qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”. (Leggi anche “Perché si è messa con Flavio Briatore…”. L’ex manager di Elisabetta Gregoraci sgancia la super-bomba)



Uscirà allo scoperto con qualche corteggiatore? “Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”. Ed è anche vero che Elisabetta Gregoraci spaventa in pretendenti. “Ho scelto un lavoro in cui sono sempre al centro dell’attenzione: mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata”.



Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza dev’essere accompagnata da un’anima. Il Grande Fratello Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me riti come fare colazione o andare a letto con la tv accesa sulla casa di Cinecittà”.

