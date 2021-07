Protagonista assoluta di ieri sera la meravigliosa Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina ha ripreso in mano le redini di Battiti Live, la kermesse musicale organizzata da Mediaset e Radio Norba. Lo ‘riprende, perché Elisabetta conduce il programma sin dal 2017. E nella puntata del 13 luglio, la Gregoraci ha sfoggiato un vestito audace, firmato Marco Bologna. Un abito della collezione autunno-inverno 2021/2022. Un modello a balze con la gonna asimmetrica, davanti corta, dietro con un mini strascico, che mettono in mostra le gambe lunghe e snelle della soubrette.

Sulla parte superiore il vestito ha le maniche lunghe, un colletto bon-ton e una maxi scollatura cut-out che rivela il décolleté impeccabile. A segnarle il punto vita, una cintura rigida e gold. Elisabetta Gregoraci ha completato l’outfit con sandali di Aquazzurra dal valore di 450 euro e gioielli color oro. La conduttrice calabrese ha abbinato dei pendenti scintillanti di Chanel e ha scelto di raccogliere i lunghi capelli in un elegante chignon.

Un vero successo per Elisabetta Gregoraci che ha completamente convinto il pubblico di Battiti Live 2021 con il suo meraviglioso outfit. Tanti si sono lanciati a complimenti dolcissimi sui social: “Spettacolare”, “Stupenda”, “Meravigliosa”. Tuttavia, ha creato qualche critica la conduzione della 41enne di Soverato.





“La Gregoraci quando fa le domande sembra proprio che non sappia cosa sta dicendo”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece notato: “Elisabetta Gregoraci è il mio spirito guida. Legge il copione e non fa nulla per nasconderlo, come si fa a non amarla”. E poi ancora: “Legge troppo il gobbo”.

“È bello vedere che la visibilità del GF Vip ha dato maggiore possibilità in tv a una con le qualità della Gregoraci. Finalmente farà altro oltre a Battiti Live…ah no”, “Quanto è impostata Elisabetta Gregoraci ”. Insomma, qualcuno ha storto il naso, ma ci vuole tempo per imparare a fare queso mestiere. E lei in pratica ha cominciato ‘ora’.