Battiti Live 2021, la kermesse musicale condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è tornata su Italia1 per il quarto appuntamento. In onda dal Castello Aragonese di Otranto, l’evento musicale di Radio Norba si dividerà in quindici diverse località pugliesi: da Polignano a Mare a Vieste, da Barletta a Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Ospiti della quarta sono stati Alice Merton, Topic, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Ernia; Rkomi, Gaudiano, Aiello, Icon 808, Didi e Nicola Siciliano, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna.

Elisabetta Gregoraci Battiti Live: prezzo e marca dell’abito

Bellissima e sensuale Elisabetta Gregoraci, che si è presentata sul palco d Battiti Live indossando un capo di Genny, marchio made in Italy creato nel 1962 da Arnaldo e Donatella Girombelli che negli anni Settanta ebbe come direttore creativo uno dei più grandi stilisti italiani, Gianni Versace.





L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto un abito stretch in maglia con delle decorazioni effetto nude su tutta la silhouette, degli audaci tagli cut-out sui fianchi e la gonna a matita lunga fino al ginocchio. L’abito è stato scelto anche da Ilary Blasi in occasione dell’ultimo anniversario con il marito Francesco Totti.

Non solo, anche Georgina Rodriguez, compagna del campione della Juventus Cristiano Ronaldo, aveva già indossato lo stesso abito in occasione di un evento mondano a cui aveva partecipato con il calciatore. L’abito scelto da Elisabetta Gregoraci va dai 990 euro ai 1040, in base al tipo di scollatura ed è prodotta in due colori: bianco e nero.