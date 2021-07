Elisabetta Canalis, pausa finita. Ex velina mora del tg satirico Striscia la Notizia, ma nel tempo anche conduttrice e attrice, per Elisabetta Canalis è tempo di tornare in scena. Dopo diversi anni di allontanamento dal mondo dello spettacolo e della telvisione, Elisabetta Canalis torna a deliziare il pubblico italiano. E non sarà necessario attendere neanche così tanto tempo.

Una carriera che è andata incontro anche a una pausa. Il ritorno in tv di Elisabetta Canalis è più che atteso, dalla sua ultima apparizione sul piccolo schermo del 2018. Infatti il pubblico italiano ha avuto modo di seguire l’ex velina nei panni della giurata a Sanremo Young.

Per Elisabetta Canalis l’allontanamento non è stato solo professionale ma anche fisico. Infatti come ben si sa si è sposata a Los Angeles con il chirurgo Brian Perri, e qui è diventata anche mamma della splendida figlia, Skylar.





Eppure l’ex velina non ha mai messo un freno alle proprie ambizioni, esplorando anche il mondo dell’imprenditoria e del benessere. Un ritorno più che atteso, dunque, con l’appuntamento previsto a partire dal 1° settembre con Vite da Copertina, rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo, su TV8.

Un appuntamento che vedrà la messa in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30. Tanti ospiti imperdibili tra esperti di moda e di gossip e approfondimenti che daranno modo di scoprire sempre qualcosa in più sui nomi che hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo. Prima dello ‘start’, però, la vacanza della conduttrice continua ancora in Sardegna, ad Alghero, insieme alla sua famiglia ovviamente.