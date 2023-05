Elisa Isoardi, quanto tempo è passato? No, non dall’ultima volta che ha fatto l’amore, queli sono affaracci suoi, ma dalla sua ultima apparizione televisiva. Beh, in realtà dopo un periodo di pausa la conduttrice ex del ministro Matteo Salvini, era tornata in Rai con “Vorrei dirti che“. Gli ascolti tv, tuttavia, non l’hanno premiata, per usare un eufemismo. In ogni caso il suo nome spunta fuori spesso quando si parla di nuovi show da lanciare.

Recentemente vi stiamo parlando dei movimenti in Rai, anzi della vera e propria rivoluzione iniziata con le dimissioni dell’Ad Carlo Fuortes poi sostituito da Sergio Roberto. Fabio Fazio al Nove, Lucia Annunziata addio e Flavio Insinna rimpiazzata da Pino Insegno, insomma un cambio epocale. E non parliamo di decisioni dettate esclusivamente o principalmente dagli ascolti. Già, proprio quegli ascolti che non hanno premiato Elisa Isoardi. La quale, però, sembra destinata ad una ‘promozione’ passando da Rai 2 a Rai 1.

L’ipotesi Elisa Isoardi a Linea Verde Life

“Il quadro è bello, forse è la cornice che è sbagliata”. Chissà, forse i dirigenti Rai hanno fatto un pensiero del genere. Fatto sta che secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia proprio l’ex naufraga Elisa Isoardi dovrebbe rientrare in gioco per la prossima stagione tv. In particolare i dirigenti di Viale Mazzini stanno cercando volti femminili per i programmi green della televisione di Stato.

A questo proposito si parla da giorni del passaggio di Daniela Ferolla da Linea Verde Life a Uno Mattina. Resta dunque libera la casella a Linea Verde Life. Ed ecco spuntare fuori il nome di Elisa Isoardi. Lei se la dovrebbe vedere con Monica Caradonna. La giornalista e PR di Taranto si è fatta un nome anche grazie alle sue scorribande per l’Italia a caccia di bellezza ed enogastronomia con la trasmissione Camper su Rai 1, che questa estate ha esplorato tutta l’Italia attraverso la bellezza e l’enogastronomia.

“Su quello spazio – dice Candela sul posto lasciato da Ferolla a Linea Verde – avrebbe messo gli occhi Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, ma deve fare i conti con un altro nome Monica Caradonna. Quest’ultima, già inviata di Camper e conduttrice di Linea Verde Discovery, sarebbe in pole position“. Dunque Elisa, che nel frattempo si è divertita un sacco al concerto di Gigi D’Alessio di cui ha postato anche il video qui sopra, non è la favorita. Ma, come in qualsiasi gara che si rispetti, chi può dire come finirà?

