Elga Enardu e Diego Daddi formano una delle coppie più solide nata a UeD. Insieme da 13 anni, sono sposati dal 2017 e, per quanto si sa, non hanno mai vissuto crisi in tutto questo tempo. Non hanno bambini, almeno per ora, ma occhi solo per il nipote Tommaso, il figlio 17enne della gemella di lei, Serena Enardu.

Elga, proprio come Serena, ha un enorme successo sui social dove è un’apprezzata influencer; il marito, invece, ultimamente ha conseguito il diploma di maturità. Non sono mancate critiche per il traguardo tagliato a quasi 40 anni ma forse non tutti sanno che l’ex UeD ha avuto un passato difficile.

Elga Enardu e Diego Daddi oggi, la notizia inaspettata

Molti anni prima di incontrare Elga Enardu, Diego Daddi ha vissuto il trauma dell’abbandono del padre e la morte della mamma. Cresciuto da nonna e zie, ha anche dovuto lasciare la sua passione, il calcio, ma poi è arrivata la svolta, in tutti i sensi, con UeD. Era la stagione 2008/2009 quando corteggiava l’allora tronista Claudia Piumetto. Poi ha conosciuto l’attuale donna della sua vita e il resto è storia.

La coppia non si è più vista in tv, al contrario di Serena, ma le cose potrebbero presto e inaspettatamente cambiare: sono entrambi pronti a tornare. Ve l’aspettavate? Al settimanale Mio Elga Enardu ha rivelato di aver fatto più volte il provino per l’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe mettermi alla prova in quel contesto. Mi piacerebbe portare la mia esperienza di coppia che è rara, la mia semplicità, la mia testardaggine. Ma guardo ai reality e mi chiedo: perché dovrebbero prendermi? Non sono pazza, non ho avuto tragedie famigliari. Ormai raccolgono testimonianze di vita importanti. Diego però sarebbe il candidato perfetto”.

Chissà, magari succederà proprio quest’anno. Diego Daddi, invece, vorrebbe partecipare al GF Vip: “Non capisco su quali basi facciano le selezioni ma penso che già in partenza cerchino di creare dinamiche, gossip, litigi e cercano storie tragiche dietro ai personaggi. Io, però, la storia tragica ce l’ho. Guardando altri vipponi penso che avrei potuto esserci io lì dentro ma la verità è che in qualche modo la mia storia è stata coperta: è un mix delle storie di Luca e Daniele”. Insomma, dopo questi “appelli” i fan di questa bella coppia potrebbero presto ricevere belle sorprese.