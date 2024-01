Eleonora Daniele sconcertata a “Storie Italiane“. Anche oggi, giovedì 11 gennaio, è andata in onda una interessante puntata del rotocalco mattutino di Rai1. Ovviamente numerosi sono stati gli argomenti e i casi di cronaca e attulità trattati come l’omicidio di Pierina Paganelli, ma anche la strage di Erba dopo l’ok alla revisione del processo che ha condannato all’ergastolo Rosa Bazzi e il marito Olindo Romano.

Successivamente si è passati a parlare di disturbi alimentari come anoressia e bulimia. Per l’occasione è stato dato spazio alla testimonianza di una donna che in passato ha dovuto affrontare questo grave problema. L’ospite ha spiegato quali difficoltà ha dovuto superare, poi Eleonora Daniele ha voluto lanciare un grido d’allarme dopo la recente decisione del governo italiano.

Leggi anche: “Dopo Giulia è successo ancora”. Storie italiane, la notizia da Eleonora Daniele: “Altro femminicidio”





La testimonianza dell’ospite e la reazione di Eleonora Daniele

L’ultima legge di bilancio del governo guidato da Gioria Meloni non ha rinnovato il fondo per il contrasto ai disturbi alimentari. Era stato istituito nel 2021 e prevedeva 25 milioni di euro per il biennio 2022-2023 da spendere entro il 31 ottobre del 2024. La notizia è stata commentata così dall’ospite di Eleonora Daniele: “Già si fa poca informazione, già ci sono molte ragazze che non hanno gli strumenti per immaginare di uscirne. È come darsi la zappa sui piedi”.

L’ospite ha proseguito: “Non tutti, non tutte sono forti. Alcune ragazze non hanno gli strumenti, non hanno un contorno familiare che possa aiutare. Molte forze le ho messe io. Non ho ricevuto così tanti aiuti. Sono stata a contatto con delle persone che fondamentalmente nel loro lavoro non sapevano molto. Una nutrizionista mi ha detto che dovevo mangiare perchè ero brutta“.

♦️Cancellato il fondo per la lotta ai disturbi alimentari: la legge di bilancio annulla lo stanziamento per il 2023/24

Crescono i numeri della malattia tra i giovanissimi#11gennaio #storieitaliane con @eleonoradaniele #disturbialimentari pic.twitter.com/DstVgCwdXi — Storie Italiane (@storie_italiane) January 11, 2024

Dopo aver sentito ciò Eleonora Daniele è sbottata: “Non ci posso credere che ti abbiano detto una cosa del genere. È una cosa gravissima se la nutrizionista ti ha detto una cosa del genere, soprattutto a una persona malata di anoressia…”. Infine la conduttrice ha dato la parola ad un medico presente in studio che ha rivelato: “I casi di anoressia sempre tra più giovani, bambini, maschi. Sta cambiando e stanno aumentando giorno dopo giorno i casi, soprattutto post pandemia. Pensare che vengano ridotti i fondi è una cosa fuori dalla grazia di Dio“.

“Ho rischiato grosso”. Jo Squillo, un momento difficilissimo mai raccontato prima: “Mi sono salvata”