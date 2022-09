“Ho rischiato grosso”. Jo Squillo, un momento difficilissimo mai raccontato prima: “Mi sono salvata”

Lo scorso giugno Jo Squillo ha compiuto 60 anni: il suo brano “Siamo donne” cantato insieme a Sabrina Salerno è diventato un inno al femminismo e lo cantò a Sanremo nel 1991. Era ancora una ragazzina quando ha fatto la sua apparizione nel panorama musicale milanese, come esponente del movimento punk italiano. E già allora aveva mostrato non solo un notevole talento canoro, ma anche una grande voglia di lottare e di abbattere gli stereotipi, di far sentire la propria voce in quanto donna, anche – e soprattutto – per tutte coloro che non potevano farlo.

Di recente è stata protagonista durante la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi e lo scorso anno ha varcato la porta rossa del GF Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Anche in questa occasione ha mostrato il proprio carattere e si è anche fatta notare per essersi in diretta con addosso un niqab, per sensibilizzare le persone riguardo la situazione attuale delle donne in Afghanistan. “Anche in un momento così di gioia e di leggerezza, è chiaro che noi donne, e anche gli uomini, non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul”, spiega la cantautrice a proposito della propria scelta, ricevendo il plauso del conduttore.





Jo Squillo anoressia, la sua confessione: “Ho rischiato da giovane”

In una intervista a Diva e Donna Jo Squillo confessa di aver avuto dei disturbi alimentari da giovanissima: “Quando ero giovane stavo per cadere nella trappola dell’anoressia, ma sono riuscita a salvarmi”. Per questo l’ex gieffina ha deciso di creare un documentario sui disturbi alimentari che si intitola Donne e anoressia: “Per parlare di questo problema, che è più grave di quello che si pensa”.

Sull’anoressia svela: “Ho rischiato di caderci da giovane. Mi avevano chiesto di essere sempre bella, in forma e sentivo su di me una responsabilità pesante e sì, stavo per scivolare nell’anoressia. La mia salvezza è stata avere avuto la forza di abbracciare una disciplina alimentare che è stata anche una forma di protezione spirituale. All’età di 60 anni Jo Squillo si è dimostrata la paladina della sostanza in un mondo in cui si fa sempre più caso all’estetica.

La cantante ha più volte parlato della donna e del fatto che la società la spinga ad essere sempre bella e perfetta, creando anche disturbi alimentari. A Diva e Donna, l’ex gieffina affronta questo delicato tema: “L’errore che spesso si è portati a compiere è quello di dedicarsi solo all’immagine, all’estetica, ad avere un corpo che risponda a certe regole. Questo a scapito del lavoro che bisogna fare su se stesse a livello piscologico”. Poi conclude: “Ho trovato la mia formula: per carattere sono disciplinata e ho portato questo rigore anche nell’alimentazione togliendo, poco alla volta, i latticini e abbracciando il veganesimo. Sono riuscita a restare in forma senza conseguenze negative per il mio corpo”.

“Ecco mia figlia”. Jo Squillo: mamma adottiva di Michelle, modella di 22 anni