“Ecco cosa succede dentro la casa”. GF Vip, Jo Squillo a bomba sulla coppia: il retroscena che cambia tutto

È stata eliminata più di un mese fa. Ma l’esperienza al Grande Fratello Vip è segnante non solo per la carriera dei concorrenti. E così, spesso e volentieri, i vipponi eliminati e usciti dalla Casa dalla porta rossa continuano a pensare al reality. E a chi è rimasto dentro. È quello che sta capitando a Jo Squillo che, intervistata su Radio Radio, ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul programma condotto da Alfonso Signorini e i suoi protagonisti.

L’attivista e conduttrice milanese, diventata famosa come cantante, finì in nomination insieme a Nicola Pisu, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Soltanto questi ultimi due sono ancora in gioco. Ma nella casa c’è pure una super vip che, diciamo così, non ha legato moltissimo con Jo Squillo. Indovinato di chi si tratta? Con calma, andiamo con ordine, tra poco ve lo sveleremo. Intanto sentite cosa ha detto la 59enne di Soleil Sorge, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e per finire Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Nel corso della radio intervista Jo Squillo ha parlato della ‘love-story’ tra Soleil Sorge e Alex Belli. Su questa relazione Jo non ha dubbi: “Si sono messi d’accordo per combinare la love story, io non amo queste cose, è tutto finto”. Insomma la conduttrice è convinta: si è trattato di una “sceneggiatura scritta a quattro mani”. Per carità “sceneggiata credibile, fatta bene”, ma sempre e comunque finta. Discorso simile su Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: “Quando mi sono accorta di questa roba, mi è crollato un mondo, ci sono rimasta male. Quelle cose che dici: ‘Ma non ci posso credere!’. Bravo ragazzo quando l’ho conosciuto, poi ho capito che era veramente in cerca di fama e fame”.





Per quanto riguarda, invece, la relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù, Jo Squillo è convinta si tratti di una storia vera, genuina: “Manuel è meraviglioso, aveva bisogno di una persona pura come Lulù. Lui ha bisogno di lei e lei di lui”. Insomma, al Grande Fratello Vip l’amore, quello vero, ha bussato alla porta di entrambi. Decisamente meno positivo il giudizio di Jo Squillo sulla vip più vip di tutti, ovvero Katia Ricciarelli.

Stavolta Jo Squillo è andata diritta al punto e sul conto di Katia Ricciarelli ha dichiarato: “favorita e, tra virgolette, raccomandata”. Su di lei Jo aveva già manifestato, appena uscita dal GF Vip, le sue perplessità. “È sicuramente la super privilegiata, ma anche rispettata, viziata, coccolata – le sue parole a Casa Chi – Perché ricordiamoci che ha la sua cameretta. Oltre la camera ha anche il suo bagno privato. Mi chiedevano se fossi infastidita, no in realtà mi andava essere non privilegiata e dormire in uno stanzone con 8 persone. Però attenzione, questo privilegio una donna così intelligente deve riconoscerlo e ridare rispetto agli altri che non hanno questo privilegio. Direi che questo è il minimo”. E voi, siete d’accordo con Jo Squillo o fate comunque il tifo per Katia Ricciarelli?