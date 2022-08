La figlia di Jo Squillo, chi è la bellissima Michelle Masullo. Showgirl, cantautrice e conduttrice, nota al pubblico in particolare per il suo spirito anarchico, per il carattere ribelle e la celebre canzone “Siamo donne“, presentata a Sanremo nel 1991 con Sabrina Salerno, Jo Squillo è tornata alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Sin da giovanissima si appassiona al mondo della musica e diventa una icona sexy degli anni Ottanta. Il suo debutto musicale avviene agli inizi del 1980: in quell’anno Giovanna Maria Coletti, questo il suo nome all’anagrafe, pubblica il singolo ‘Sono Cattiva-Orrore’ per l’etichetta indipendente Cramps Gang.





La figlia di Jo Squillo: chi è Michelle Masullo

Sposata con Gianni Muciaccia a cui si era legata negli anni Ottanta, non ha avuto figli. “Dobbiamo fare un lavoro forte per ottenere il cambiamento culturale – raccontava in un’intervista a Il Giornale Off, spiegando di non soffrire il fatto di non essere diventata mamma – Io non ho avuto figli e mi sento pienamente completa e realizzata. Ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo”.

La figlia di Jo Squillo: chi è Michelle Masullo – Nessuna figlia biologica, ma una figlia adottiva: Michelle Masullo. Prima dell’ingresso della ragazza nella Casa del Grande Fratello Vip, in pochissimi la conoscevano. “Michelle è stato un incontro magico, un angelo venuto dal cielo, il passaggio dalla morte (quella dei miei genitori) alla vita (una figlia)”, ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Novella 2000.

ILa figlia di Jo Squillo. Il loro incontro è avvenuto circa tre anni fa e da quel momento la ragazza è parte integrante della famiglia. Michelle Masullo è nata il 18 settembre 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Nel 2018 ha vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, è modella ed è una speaker radiofonica per conto di emittenti minori. A luglio si è laureata in Comunicazione, media e pubblicità presso l’Università IULM.

Ma ve la ricordate Jo Squillo? Oggi ha 56 anni: ecco com’è cambiata e che fa