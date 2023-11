Ancora una volta Eleonora Daniele è rimasta sconvolta a Storie Italiane. Nella mattinata di martedì 21 novembre stava conducendo una nuova puntata del suo programma, quando una brutta notizia l’ha raggiunta immediatamente. Gliel’hanno quindi comunicata e il suo volto è subito cambiato. Nemmeno il tempo di iniziare a elaborare la morte di Giulia Cecchettin, che sarebbe stata ammazzata brutalmente dall’ex fidanzato Filippo Turetta ora in carcere in Germania, che si è aggiunto un altro fattaccio.

Bisogna fare di nuovo i conti con una vera e propria tragedia, che ha colpito profondamente Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha subito voluto condividere col pubblico questa brutta notizia che le ha rovinato la giornata. Non a caso ha proprio esordito, affermando che un’altra gravissima vicenda si era consumata nelle ore precedenti, a pochi giorni dalla scoperta del cadavere di Giulia nei pressi del lago Barcis.

Leggi anche: “Oh, dovete stare zitti”. Eleonora Daniele, furia in diretta. Costretta a interrompere tutti





Eleonora Daniele, a Storie Italiane arriva un’altra brutta notizia

All’inizio della puntata Eleonora Daniele si è rivolta verso i telespettatori di Storie Italiane e ha dato purtroppo la brutta notizia, che nessuno avrebbe mai più voluto sentire: “Purtroppo oggi c’è un nuovo caso. Sì, è accaduto di nuovo, la notizia è delle ultime ore: a Fano un uomo ha strangolato la moglie e successivamente ha tentato il suicidio. Il Corriere Adriatico rivela che la vittima aveva 66 anni e il marito 70. A dare l’allarme uno dei figli della coppia”.

Eleonora ha poi citato il padre di Giulia Cecchettin: “Il papà di Giulia non voleva succedesse di nuovo, invece è accaduto di nuovo. Sì, è accaduto di nuovo e purtroppo capiterà ancora altre volte“. Alle 11 è stato poi osservato il minuto di silenzio anche nello studio di Storie Italiane per omaggiare la memoria dell’universitaria di 22 anni, che è stata uccisa a pochi giorni dal conseguimento della laurea, che potrebbe esserle data ugualmente in suo onore.

L’assassinio a Fano sarebbe stato commesso da Angelo Sfuggiti, un pensionato 70enne che avrebbe ucciso la coniuge Rita Talamelli. La signora soffriva di problematiche psichiche e purtroppo è diventata la 106esima vittima di femminicidio del 2023.