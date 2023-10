Momenti di tensione a Storie Italiane con Eleonora Daniele che è apparsa furiosa in studio, a causa di qualcosa che davvero non ha sopportato. La conduttrice televisiva ha perso la pazienza e ha chiesto di stare zitti affinché potesse riuscire a riprendere in mano le redini della trasmissione nel miglior modo possibile. Una reazione inaspettata da parte della donna, la quale non è riuscita a trattenersi e ha inveito contro chi aveva causato questo caos.

Sempre durante Storie Italiane, Eleonora Daniele in una precedente puntata ha bloccato la regia. “Chiedo alla regia di togliere la sigla, grazie, devo fare un ricordo importante – ha detto la conduttrice di Storie Italiane riprendendo quindi la parola – Nella giornata di oggi si celebra il ricordo di Norma Cossetto”. “Norma era una giovane studentessa istriana. E’ stata torturata, violentata e gettata poi in una foiba: è successo nel 1943”.

Storie Italiane, Eleonora Daniele va fuori di sé: “State zitti”

Nel corso dell’appuntamento del 6 ottobre di Storie Italiane, Eleonora Daniele si è soffermata sulla vicenda legata a Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla. Tra gli ospiti c’era Rosanna Lambertucci, conduttrice e futura concorrente di Ballando con le stelle, che ha esclamato: “Io credo che Gina non avesse un buon rapporto con la moglie del figlio. E quindi da lì è nato tutto il problema, perché la moglie del figlio”. Ma la presentatrice non ha fatto continuare la donna: “Non lo sappiamo, non c’entra con le denunce e vorrei evitare“.

Poi la Lambertucci, come ricostruito anche dal sito Lanostratv, ha spiegato meglio la sua posizione: “Posso fare un commento personale? Sapessi quanto è importante ad una certa età una persona che ti sta vicino, che ti aiuta Ma tu altro che capitale gli daresti, tutta l’anima”. Ma all’improvviso Eleonora ha perso la pazienza perché non era più in grado di ascoltare le dichiarazioni della collega, a causa di rumori presenti in studio.

La rabbia di Eleonora Daniele è stata scaturita da qualcuno che stava parlando, mentre Rosanna Lambertucci era intenta a continuare il suo discorso: “Se fate silenzio ragazzi, io veramente sento voi e non sento l’ospite“. Poi la trasmissione è ripresa regolarmente e questi rumori sono cessati.