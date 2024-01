Strage di Erba, sì al nuovo processo per Rosa Bazzi e Olindo Romano. Grossa novità sul caso di cronaca nera che risale all’11 dicembre 2006. Quel giorno furono uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, sua mamma Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L’anno dopo arrivò la condanna all’ergastolo per i due coniugi che fu confermata anche in appello e in Cassazione.

Ma nell’ultimo grado di giudizio i giudici scrissero che rimanevano ancora dubbi e ‘aporie’, cioè domande senza risposta. Ad esempio i Ris non trovarono alcuna traccia di Rosa e Olindo sulla scena del crimine né tracce delle vittime nel loro appartamento. Inoltre il principale testimone, Frigerio, nelle prime due settimane aveva accusato dell’aggressione un uomo dalla carnagione olivastra, più alto di lui, mai visto prima ed esperto di arti marziali.

La richiesta di revisione del processo e la risposta del tribunale

Lo scorso ottobre i legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano, gli avvocati Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, avevano depositato alla Corte d’assise di Brescia la richiesta di revisione di condanna per i coniugi in base a nuovi elementi. Già il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser aveva presentato istanza di revisione. Ora, però, ha spiegato Schembri all’Agi “c’è molto di più rispetto ai temi portati dal magistrato”.

“Abbiamo allegato sette consulenze, audio e video e affrontato tempi più vasti” dice l’avvocato. Tra gli elementi che scagionerebbero Rosa e Olindo ci sono le modalità della morte di Valeria Cherubini, le intercettazioni ambientali sul letto d’ospedale del sopravvissuto Mario Frigerio ed altro. Come ad esempio uno studio sull’energia elettrica nella casa dell’eccidio, la testimonianza di Abdi Kais, mai sentito dagli inquirenti, e residente nell’abitazione di Erba, che venne poi arrestato per spaccio nella zona dove avvenne il massacro.

La Corte d’Appello del tribunale di Brescia ha ora accolto l’istanza di revisione del processo. Rosa Bazzi e Olindo Romano dovranno presentarsi il prossimo primo marzo per la prima udienza del processo di revisione sulla strage di Erba. Il caso, dunque, è ufficialmente riaperto. Gli esiti possibili del processo: Rosa e Olindo potranno essere condannati nuovamente oppure assolti o infine ci potrà essere una dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione.

