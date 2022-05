“Piccola mia”. Eleonora Daniele, la figlia è bellissima: com’è diventata Carlotta

Eleonora Daniele, la tenera foto con la figlia Carlotta. Anche per la conduttrice è arrivata l’ora di salutare il pubblico in vista della pausa estiva. Infatti la stagione del programma al momento si fermerà ufficialmente venerdì 3 giugno cedento il posto a Unomattina Estate in onda tra le 10.00 e le 12.00 a partire dal lunedì successivo.

Eleonora Daniele, un successo nella vita professionale ma anche in quella privata. Tutti ricorderanno quel 25 maggio del 2020 quando la conduttrice ha dato alla luce la figlia Carlotta, lasciando che la sua vita venisse stravolta in meglio per sempre dopo l’arrivo della piccola di casa. (Eleonora Daniele e la figlia minacciate).





La figlia di Eleonora Daniele ha festeggiato il suo secondo compleanno avvolta dall’affetto di mamma che proprio sul profilo Instagram ha condiviso la foto della piccola. I fan hanno avuto modo quanto Carlotta stia crescendo. Ed effettivamente è una bambina bellissima e sorridente.

Eleonora Daniele, apprezzata dal pubblico proprio per la sua semplicità, ha scritto a corredo della tenera foto di coppia mamma-figlia: “Buon compleanno” aggiungendo un cuore rosso. Cascate di auguri e complimenti per loro nel giro di poco tempo.

“Piccola mia, che la vita ti porti tutte le cose più belle del mondo” aggiunge ancora Eleonora Daniele dedicando parole d’amore per la figlia avuta insieme a Giulio Tassoni, con cui la conduttrice è convolata a nozze nel settembre del 2019.



