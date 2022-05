Perché l’ex marito di Guendalina è stato arrestato? La Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi ma qualche ora prima i giornali avevano parlato della scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte, con il quale la showgirl ha due figli.

La notizia era stata data dalla sorella di Umberto D’Aponte attraverso i social network. Il profilo social della donna è privato, ma il sito Gossip e Tv è riuscito a captare cosa ha scritto su suo fratello e lo ha riportato integralmente sulla pagina del sito. “Adesso lui è a casa, e per noi è questo quello che conta, che sia nei suoi affetti. E nulla, ho paura di dirlo ad alta voce ma sono felice”, aveva scritto Mary D’Aponte 24 ore prima dell’addio di Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi. Ma perché l’ex marito di Guendalina è stato arrestato?





Perché marito Guendalina arrestato: cosa è successo a Umberto D’Aponte

Perché l’ex marito di Guendalina è stato arrestato? La storia è lunga e delicata e inizia due anni fa, quando per la prima volta Guendalina Tavassi decide di rompere il silenzio e di parlare dell’aggressione subita dal marito Umberto. Il web va in tilt e nei mesi arrivano nuove rivelazioni choc da parte dell’ex volto del Grande Fratello.

A novembre 2021 Guendalina Tavassi decide di mostrare sui social alcuni video registrati da lei stessa durante le aggressioni e anche un audio Whatsapp in cui la figlia di otto anni chiedeva al padre di non picchiare e insultare più la madre (qui l’articolo): “Ho passato una vita a registrare per la tutela dei miei bambini. In questo video dico: ‘Io per loro devo sempre stare zitta’ e mi rinchiudo dentro il bagno per 2 ore. Non mi devo vergognare, qualcuno deve tutelare le donne che subiscono queste violenze. Non mi vergogno di un ca*** di niente, si deve vergognare chi giudica una persona che sorride e dice ca***!”, spiegava la Tavassi.

Perché l’ex marito di Guendalina è stato arrestato? A seguito delle denunce, Umberto D’Aponte è stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento ma l’uomo lo ha violato lo scorso 19 gennaio quando si è presentato fuori dalla scuola della figlia e ha aggredito Federico Perna, attuale compagno di Guendalina Tavassi. Il giorno dopo Umberto D’Aponte è stato arrestato ed è rimasto nel carcere di Rebibbia fino a qualche giorno fa, quando ha ottenuto i domiciliari che sconterà a casa sua a Napoli.

