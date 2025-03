“Ma quella è Eleonora del Grande Fratello“. L’ex concorrente del reality show lascia tutti a bocca aperta: dai suoi vecchi compagni di reality al pubblico che la seguiva con tanto affetto. Dopo essersi ritirata dal programma di Canale 5, si è scoperto adesso cosa fa.

Eleonora Cecere aveva abbandonato la casa più spiata d’Italia il 28 novembre scorso. Era entrata come membro del trio di “Non è la Rai”, insieme alle ex colleghe Pamela e Ilaria. Con il suo carattere solare e i suoi iconici ricci ribelli, si era sempre distinta per il suo modo di fare mai sopra le righe. Delle tre era la più amata. A spingerla al ritiro, però, era stata una lettera dal marito Luigi, che la implorava di tornare a casa per occuparsi delle loro due figlie, Karole e Marlene, di 11 e 9 anni, che sentivano profondamente la mancanza della madre.

Dopo l’uscita dal reality, Eleonora è tornata in studio più volte come ospite nelle puntate condotte da Alfonso Signorini, apparendo sempre serena ma riservata. In studio ha riabbracciato le le sue ex compagne di “Non è la Rai”: prima Pamela, anche lei costretta a ritirarsi per motivi famigliari e poi Ilaria, che invece si è ritirata. Ma Eleonora non sembra attratta come altri ex concorrenti del GF dal mondo della tv. Il suo lavoro è un altro.

A rivelarlo sono stati due suoi ex coinquilini del GF, Iago Garcia e Luca Calvani. Nei giorni scorsi i due attori, in visita al Colosseo, e a grande sorpresa se la si sono trovati di fronte proprio Eleonora, in divisa. “Dove va lei, scusi?” esclama Eleonora mentre Iago Garcia, nei panni di turista, si avvicina all’ingresso dell’anfitetro. “Ma è Eleonora, è lei!” esclama lui incredulo di vedere l’ex coinquilina: “Non ho niente”, risponde Iago mentre lei lo perquisisce. Poi interviene Luca Calvani , che riprende tutto con il suo telefonico, e rivela un dettaglio su Eleonora: “È armata, ragazzi, fino ai denti!”.

Sì, perché oggi Eleonora Cecere lavora come guardia giurata in uno dei luoghi più belli al mondo: il Colosseo. Come riportato da Gossip.it, l’ex volto noto di “Non è la Rai” è impiegata con la divisa di Sicuritalia, la società che dal 1° dicembre scorso gestisce il servizio di vigilanza armata presso il Parco Archeologico del Colosseo, che comprende anche il Foro Romano, il Palatino e la Domus Aurea. Con Iago e Luca ci scappa una scenetta a favore dei fan, e anche alcune simpatiche foto, come quella in cui lei finge di aver arrestato il regista toscano.

Il video dell’incontro è diventato virale sui social, suscitando le reazioni più disparate: “Ma Eleonora Cecere di ‘Non è la Rai’ fa la guardia al Colosseo?”, scrive un utente. Un altro fan ricorda: “In realtà Eleonora già da tempo faceva la guardia giurata nei supermercati”. E c’è chi sottolinea con rispetto: “Mica si può vivere di soli gettoni televisivi”. E se la carriera televisiva è stata messa da parte, l’amicizia con alcuni ex gieffini sembra invece più viva che mai. “Bello vedere come le amicizie nate al Grande Fratello continuano anche fuori”, commenta un fan. “Per me Eleonora era la migliore di ‘Non è la Rai’, e lo è ancora”.