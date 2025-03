La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle porte e i preparativi per la diciannovesima stagione del reality show sono in pieno fermento. Secondo fonti vicine alla produzione, quest’anno al timone del programma ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Vladimir Luxuria e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti. Non figura, almeno per ora, Simona Ventura tra i commentatori del programma, nonostante le voci insistenti delle scorse settimane. Tuttavia, la situazione potrebbe ancora evolversi.

Mentre cresce l’attesa, iniziano a emergere i primi nomi dei naufraghi che sbarcheranno sulle spiagge di Cayos Cochinos, in Honduras, per mettersi alla prova in un’esperienza estrema di sopravvivenza. Tra i concorrenti in lizza figura Angelo Madonia, volto noto del mondo della danza, e un personaggio legato a un caso di cronaca che ha fatto discutere.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, lo scoop

Dopo il suo recente addio a Ballando con le Stelle, il ballerino Angelo Madonia potrebbe essere uno dei protagonisti di questa edizione de L’Isola dei Famosi. L’indiscrezione arriva dall’influencer Deianira Marzano, secondo la quale Madonia avrebbe confidato a un amico di essere nel cast del reality di Canale 5. Il suo coinvolgimento potrebbe essere stato favorito da Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e attuale compagna del ballerino. Sebbene la Bruganelli non ricoprirà il ruolo di opinionista, il suo nome sarebbe comunque legato alla partecipazione di Madonia in una veste ancora da definire.

Il ballerino e la Bruganelli avevano già fatto discutere nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, suscitando opinioni contrastanti tra il pubblico. Ora, un loro coinvolgimento nel reality di sopravvivenza potrebbe rivelarsi una strategia vincente per catturare l’attenzione del pubblico e incrementare gli ascolti. Un altro nome che circola con sempre più insistenza è quello di Camila Giorgi. Secondo fonti vicine alla produzione, la sua partecipazione sarebbe ormai confermata. Nata nel 1992, la tennista ha alle spalle una carriera di successo sui campi da gioco e negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione dei media anche per la sua vita privata. Da circa un anno è sentimentalmente legata al politico argentino Ramiro Marra, presidente del Partito Libertario. In passato, aveva vissuto una relazione importante con il collega Giacomo Miccini, con cui era prossima alle nozze nel 2017.

L’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle stelle e, con il cast in via di definizione, il pubblico è sempre più curioso di scoprire chi saranno gli altri protagonisti pronti a mettersi alla prova tra le difficoltà dell’Honduras. Il reality si preannuncia ricco di dinamiche interessanti e colpi di scena.