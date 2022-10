Elenoire Ferruzzi smaschera il GF Vip 7. Momento di grande ilarità all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nei giorni scorsi il caso Marco Bellavia ha fatto discutere non poco e ha continuato a lasciare strascichi.

Il concorrente, allontanato e denigrato a causa dei suoi problemi di fragilità mentale, ha deciso di abbandonare la casa e ovviamente è scoppiato il putiferio con polemiche che poi hanno portato anche alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF Vip c’è sicuramente Elenoire Ferruzzi.

Elenoire Ferruzzi smaschera il GF Vip 7 con Amaurys Perez

Proprio Elenoire Ferruzzi si è scagliata contro il GF Vip 7 perché a sui dire i 4 finiti al televoto non erano gli unici colpevoli. Parlando con Patrizia Rossetti, la vippona aveva detto: “Giovanni, Gegia, io e te. Anche altri hanno detto cose contro di lui, però hanno preso le nostre“. E in effetti il televoto che ha visto eliminato il costumista ed esperto di moda Giovanni Ciacci era stato molto criticato dai telespettatori, i quali hanno sempre sostenuto che anche altri vipponi avrebbero meritato una punizione.

Ma torniamo ad Elenoire Ferruzzi che ha smascherato il GF Vip 7. Dopo il caso Marco Bellavia i concorrenti sono tornati a vivere serenamente ( più o meno) all’interno della casa più spiata d’Italia e in tra un confessionale e un altro la vippona si è confidata con Amaurys rivelando qualcosa di inaspettato accaduto proprio in una delle chiacchiere con gli autori.

Elenorie svela del confessionale "mi han chiesto cosa pensi di antonino il bello della casa? UN CAXO!" e nel mentre amaurys si leva mutante strizza sgrulla 🙈 #gfvip pic.twitter.com/w0wvK5DMRJ — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2022

Dopo il confessionale, Elenoire Ferruzzi che ha smascherato il GF Vip 7. Parlando con Amaurys Perez (che nella scorsa puntata ha potuto incontrare nuovamente la moglie). “Mi hanno chiesto ‘ma cosa pensi di Antonino che è il bello della Casa?’ Io ho risposto che non me ne frega un c***o! Non mi interessa, che mi frega parlare degli altri?”, ha rivelato Elenoire Ferruzzi smascherando il GF Vip 7 con l’amico Amaurys che è scoppiato a ridere. Insomma, in questo modo la vippona ha smascherato il GF Vip 7, che ovviamente in confessionale lavora per creare dinamiche di gioco utili per gli ascolti.