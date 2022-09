Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini. Al Grande Fratello Vip già si vedono scintille e momenti ‘cult’. Le due vippone sono state recentemente protagoniste di un siparietto che ha fatto divertire e discutere. Tutta colpa della gelatiera e del suo funzionamento: Ginevra ha fatto vedere a Elenoire come funziona e non è riuscita a trattenere una battuta a luci rosse (secondo molti). “Senti che vibra?” ha spiegato Ginevra mentre provava a preparare il gelato.

“Ah ok, se vibra va bene” ha scherzato Elenoire, le due si sono immediatamente guardate negli occhi, finendo la discussione nelle risate generali. In molti hanno commentato entusiasti: “Elenoire e Ginevra regaleranno gioie” ha scritto uno spettatore. “Adoro il duo Elenoire e Ginevra” ha fatto sapere un altro. Non appena si è parlato di coppia, però, ecco che subito si è creato un attrito tra le due concorrenti.





Elenoire Ferruzzi distrugge Ginevra Lamborghini, è polemica

Elenoire Ferruzzi, discutendo con altre vippone, ha aspramente criticato il comportamento e il modo di rapportarsi agli altri di Ginevra Lamborghini. Parole che hanno provocato diverse reazioni sui social. Ma cosa ha detto Elenoire? Beh, in pratica, l’ha definita una ragazza ‘facile’: “Stamattina un circo. Gambe aperte, sopra di loro… ubriaca”.

L’opinione di Elenoire Ferruzzi è stata sostenuta anche dalle altre inquiline che hanno aggiunto come Ginevra Lamborghini non abbia né classe né tantomeno eleganza. Subito su Twitter l’attacco alla sorella di Elettra è stato criticato: “Elenoire che dice che Ginevra stava a gambe aperte quando si stava semplicemente divertendo con gli altri veramente squallida”. Un’altra aggiunge: “Preferisco una Ginevra, che si diverte, non sparla di nessuno, e da solo che ottimi consigli, che chi attacca dietro le spalle e davanti fa la bella faccia”.

Preferisco una Ginevra, che si diverte, non sparla di nessuno, e da solo che ottimi consigli, che chi attacca dietro le spalle e davanti fa la bella faccia.



Scusate ma dovevo dirlo #gfvip pic.twitter.com/3PQTXAR2Bp — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 23, 2022

Elenoire che dice che Ginevra stava a gambe aperte quando si stava semplicemente divertendo con gli altri veramente squallida#gfvip pic.twitter.com/UFvtGCEa9g — Francy🦋 (@cmqgiuls) September 23, 2022

C’è anche chi ha invitato Ginevra Lamborghini ha ‘fare di peggio’: “Ginevra domani sera fai più bordello possibile, ubriacati, canta, balla come vuoi, alla faccia delle altre”. Un altro ha notato: “Perché se una donna ha un carattere molto estroverso allora deve essere considerata una ragazza facile?”. Insomma la critica di Elenoire Ferruzzi, che si considera paladina della libertà di essere come si vuole, non è per niente piaciuta al popolo del web. E secondo voi, chi ha ragione?

“Mi sono presa una cotta per lui”. Elenoire Ferruzzi, la confessione sul vippone: “La ragazza è gelosa?”