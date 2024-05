Nella puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 23 maggio 2024, c’è stata la scelta di Daniele Paudice. Il tronista napoletano ha dovuto scegliere una tra le due corteggiatrici rimaste, Gaia Gigli e Marika Abbonato, al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, come sempre sotto una pioggia di petali rossi. Dopo aver visto i best of con Marika e Gaia, Daniele Paudice ha accolto in studio le sue corteggiatrici.

Daniele Paudice ha avuto l’opportunità di trascorrere del tempo in villa, con entrambe le corteggiatrici e per loro ha scritto una lettera. Durante la puntata non sono mancati i momenti che hanno ripercorso questi mesi sul trono e ovviamente in un rvm sono stati mostrati i momenti in cui il tronista ha letto alle due ragazze le parole scritte per loro.

Uomini e Donne, il regalo per Daniele Paudice

“In pochi si sono fatti conoscere in così poco tempo, è riuscito a farci emozionare. Io ci credo nella coppia che uscirà da questo studio”, ha detto l’opinionista Gianni Sperti parlando del percorso di Daniele Paudice. “Sei un bravo ragazzo, così sensibile. Non me l’aspettavo, piano piano l’ho conosciuto e ho scoperto che è un orsacchiotto” ha commentato Tina Cipollari in studio.

Prima della scelta, Daniele Paudice ha ricevuto un regalo da Gemma Galgani. Dopo aver fatto una sorpresa a Cristian e Brando, la dama ha voluto sorprendere il tronista facendogli arrivare in camerino un regalo e un biglietto che ha lasciato Daniele e il pubblico senza parole. Un bellissimo gesto da parte di Gemma, che come detto prima delle ultime scelte ha omaggiato i tronisti e le troniste con dei piccoli regali.

“Il motivo per cui mi sono subita sentita vicina a te è anche per l’amore incondizionato che proviamo per gli animali. – ha scritto Gemma Galgani nel biglietto fatto recapitare al tronista di Uomini e Donne – Visto che il tuo cuore sarà già stracolmo d’amore per la tua scelta io ho voluto pensare a Diego, il tuo meraviglioso cagnolone. Non mi resta che augurarvi buon divertimento insieme. Con affetto e simpatia, Gemma”. Daniele è rimasto molto colpito dal biglietto e dal regalo di Gemma e anche il pubblico ha apprezzato tantissimo questo gesto.