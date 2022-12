Oggi un po’ meno, ma nei giorni scorsi si è parlato molto e spesso della cotta di Wilma Goich nei confronti di Daniele Dal Moro al GF Vip 7. La 77enne infatti, com’è noto, ha fatto molto discutere per le sue dichiarazioni per il veronese e naturalmente le clip sono arrivate anche all’orecchio del suo ex Edoardo Vianello. I due infatti, per chi non lo sapesse, sono stati marito e moglie dal 1967 al 1978.

Poi le cose si sono rovinate per i Vianella, proprio per alcuni atteggiamenti poco chiari di lui. A riguardo il cantante ha detto: “Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine”.

Leggi anche: “Devi uscire”. Riccardo Fogli squalificato in tempi record: l’annuncio del GF Vip





Edoardo Vianello: la confessione su Wilma Goich

E ancora: “Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata”. E come ha raccontato più volte Vianello, il loro matrimonio in realtà sarebbe finito perché Wilma si sarebbe innamorata di un’altra persona. Una confessione che il cantante ha raccontato per filo e per segno nel libro autobiografico ”Nel continente c’ero – La favolosa storia vera del re dell’estate”.

#GFVIP: Wilma Goich innamorata di Daniele Dal Moro?



La differenza d'età fa discutere i nostri ospiti #Pomeriggio5 pic.twitter.com/YSL9yf808x — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 29, 2022

L’uomo a riguardo ha scritto di non aver mai messo in discussione il suo matrimonio con la Goich. Di altra opinione la donna, che proprio al GF Vip ha invece raccontato un’altra versione della storia. Wilma infatti ha raccontato ai vipponi di aver detto al marito di essersi innamorata di un altro per ripicca.

"Voi potete chiamai Nonnì, ma tu, Daniele… tu chiamami mammina"

~Wilma Goich — Procrastinante (@poIizia_postale) November 14, 2022

Per la Goich solo una bugia come risposta ai suoi continui e dolorosi tradimenti. Dopo Edoardo, la cantante non ha avuto altre storie (o quantomeno matrimoni). L’ex marito invece poco dopo si è sposato prima con Vania, che l’ha reso padre di Alessandro, e poi con Frida, sua attuale moglie. Edoardo e Wilma hanno avuto una figlia durante la loro relazione, Susanna, giornalista deceduta nel 2020 per un tumore.

Leggi anche: “Non farlo mai più”. GF Vip 7, il gesto choc di Luca Onestini a Nikita. Pubblico sconvolto