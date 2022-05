Edoardo Tavassi, sorpresa all’Isola dei Famosi e forti emozioni non solo per lui ma anche per il pubblico. Nela serata di venerdì 27 maggio, Ilary Blasi e la produzione del reality show hanno deciso di regalargli una magnifica sorpresa dopo che ha accettato di farsi rasare a zero i suoi capelli al fine di aiutare i compagni, che potranno ottenere del cibo grazie al suo gesto. E la padrona di casa successivamente ha annunciato questo momento meraviglioso per il fratello di Guendalina Tavassi.

Nell’annunciare a Edoardo Tavassi la sorpresa all’Isola dei Famosi, Ilary ha detto: “Stasera sei stato molto generoso perché hai accettato di tagliarti i capelli per tutto il gruppo. Hai fatto un sacrificio importante e ho una sorpresa per te. Lì davanti c’è un monitor, guardalo così ti faccio sorridere un po’. O comunque ti regalo un po’ di compagnia”. Nel filmato è apparso qualcuno che lui conosce molto bene e ovviamente non ha potuto farsi altro che commuovere per quella sorpresa, che proprio non si aspettava.





Edoardo Tavassi, sorpresa all’Isola dei Famosi per lui

Per Edoardo Tavassi la sorpresa all’Isola dei Famosi è iniziata con diverse immagini, che lo ritraevano insieme ai suoi amici più stretti, ma poi all’improvviso è apparso un videomessaggio di un vip, che ha affermato: “Ciao Edo, come va? Ovviamente non mi puoi rispondere perché questo è un videomessaggio. Ti vedo bene, ti guardiamo tutte le settimane a casa tua e questi sono giorni della settimana che prima o poi mi dovrai restituire. Ci manchi tanto, non l’avremmo mai detto, soprattutto a me”.

E il personaggio famoso in questione ha concluso così il suo messaggio: “Se devo dirti la verità, questo video l’ho fatto più per Ilary che per te. Così potevo avere un contatto diretto, poi chiederò il numero alla produzione. Ti aspettiamo e ti aspettano i tuoi amici. Insomma, la tua famiglia. Ti voglio bene, ciao Edo”. A inviargli questo filmato il cantante e suo amico intimo, Cristiano Caccamo. Subito dopo Edoardo Tavassi ha risposto a distanza al videomessaggio e ha sfiorato quasi le lacrime.

Come riportato da Novella 2000, Edoardo Tavassi ha replicato così a Cristiano Caccamo: “Ti voglio bene, grazie. Che carino, mi mancano troppo Cristiano, Diana, Federica, Lucia. Mi manca troppo quel gruppo perché siamo proprio una famiglia. Grazie di cuore, veramente”. Non poteva ricevere un regalo migliore dunque e questo gli permetterà di continuare l’Isola con ancora maggiore determinazione.

Edoardo Tavassi, cambio look choc all’Isola. Rasato in diretta da Carmen Di Pietro