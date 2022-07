Per i naufraghi dell’Isola dei Famosi è tempo di tornare alla vita di tutti i giorni. Dopo essere stati per tre mesi in Honduras e aver partito fame e la penuria di cibo, ognuno di loro riprende il contatto con la quotidianità. Ad esempio Mercedesz Henger ha fatto visita alla mamma Eva che di recente è stata vittima di un incidente stradale. Come spesso accade, ha documentato tutto sui social con tanto di foto e storie su Instagram.

È anche il caso di Edoardo Tavassi, uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del reality dei naufraghi. Era, infatti, uno dei candidati al successo finale, ma si è dovuto arrendere ad un infortunio al ginocchio che lo ha messo ko a un passo dal traguardo. Alla fine ha esultato lo stesso perché ha vinto il suo amico Nicolas Vaporidis. Un rapporto di amicizia che si è consolidato in Honduras e prosegue anche al rientro in Italia tanto che i due sono sempre insieme.





Edoardo Tavassi lavoro crea video per i chirurghi plastici

Edoardo Tavassi ha ammesso che farebbe il programma Pechino Express con Nicolas Vaporidis: “Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico”. E ancora: “Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza.

Nelle ultime ore Edoardo Tavassi si è sottoposto a una raffica di domande da parte dei follower su Instagram. Ha detto che una volta rientrato in Italia si è tolto qualche sfizio, come panino con l’hamburger e pizza, ma ha dichiarato di essere a dieta. Ha svelato che non è ancora convinto del suo nuovo look e non sa se terrà il taglio dei capelli corto.

Tra le tante domande ce n’era una in cui gli hanno domandato che lavoro fa, con una faccina che ride. Edoardo Tavassi ha risposto scherzando su questa faccina: “Ride, perché io non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro mo”. Dopo questa premessa ironica e giocosa, Tavassi ha parlato del suo lavoro: si occupa di fare video per dei chirurghi plastici. Mentre sono in corso gli interventi, lui è presente e riprende l’operazione per poi montarne il video. “Lo facevo già prima e ho ricominiciato”, ha aggiunto.

