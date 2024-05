Tra prove fisiche e nomination, nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi andata in onda ieri su Canale 5 c’è stato spazio anche per una grandissima sorpresa che ha fatto felice Edoardo Stoppa e che ha commosso tutti: i naufraghi, il pubblico in studio e quello a casa. Un messaggio davvero speciale. L’inviato di Striscia la Notizia, sempre molto posato, non ha potuto nascondere l’emozione ed è scoppiato a piangere.

Stoppa è una delle colonne portanti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Appena i naufraghi sono sbarcati sulla spiaggia si è dato subito da fare per l’accensione del fuoco e si è sempre dimostrato disponibile con tutti. Ultimamente però anche lui sta accusando un po’ di stanchezza. La sua compagna Juliana Moreira che lo conosce meglio di tutti ha detto di averlo visto molto debilitato. Ma che lui questo non lo ammetterebbe mai.

Isola dei Famosi, dall’Italia è arrivato un messaggio speciale per Edoardo Stoppa

D’un botto però ieri Edoardo Stoppa è sembrato riprendere tutte le energie che ha perso dopo due mesi di Isola. Dall’Italia infatti gli è arrivato un messaggio dei suoi due figli piccoli, Lua e Sol. “Sei fantastico, sei speciale e molto unico. Devi credere in te stesso. Noi qui a casa crediamo in te e tifiamo per te”, ha detto la prima. Poi è intervenuto il fratellino di Lua: “Non vedo l’ora che torni a casa. Sei il migliore. Ti mando un grande abbraccio. Ti amo”.

Sentendo la voce dei figli che fanno il tifo per lui, Edoardo si è sciolto completamente ed è scoppiato a piangere. Le sorprese per lui non erano ancora finite: é intervenuta infatti anche sua madre, incoraggiandolo. “Resisti, non manca molto. Dopo ci sarà il premio finale e sarà la tua famiglia”.

Edoardo ha ripreso veramente le forze. Subito dopo è stato scelto per sostenere una prova ricompensa a favore del gruppo. Una prova fisica abbastanza dura tra la spiaggia e il mare. Stoppa aveva un tempo massimo di due minuti per portare a termine la prova. Ebbene, è riuscito a compiere la missione nella metà del tempo. Un vero record sottolineato da Vladimir Luxuria.

Un messaggio che scalda il cuore di Edoardo 🥹❤️ #Isola pic.twitter.com/nrLJjuQN6c — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 26, 2024

Edoardo ha conquistato il cuore degli altri naufraghi. Ieri sera anche uno degli ultimi arrivati sull’Isola, Dario Cassini, gli ha fatto i complimenti per il suo grande altruismo. Il comico ha rivelato in diretta di essere stato poco bene nei giorni scorsi per motivi di salute e che l’inviato di Striscia era sempre presente per dargli assistenza e supporto. Si è parlato nell’ultima puntata di naufraghi con la maschera. Ma tutti sono stati concordi nel dire che Stoppa è uno dei pochi che la maschera non la indossa davvero.