Puntata con Edoardo Donnamaria tra i protagonisti, l’ultima del GF Vip 7. Lunedì sera Alfonso Signorini ha voluto un confronto tra il volto di Forum e Antonino Spinalbese. In settimana l’ex di Belen ha voluto provocarlo avvicinandosi ad Antonella Fiordelisi, che nel frattempo si stava avvicinando a lui.

Per la schermitrice solo una “strategia che in amore va usata e ha funzionato perché poi è scattato il bacio”, per Antonino un modo per cercare di affossare Edoardo, che a quanto pare non gli sta molto simpatico ma è stato lui ad uscirne male, criticato anche da Sonia Bruganelli.

Edoardo Donnamaria, “è contro il regolamento GF Vip”: cosa ha fatto in diretta

“Il mio rapporto con lui non potrà essere come prima”, ha sentenziato Edoardo Donnamaria a Daniele Dal Moro subito dopo la puntata. Ma a proposito di diretta, il faccia a faccia con Spinalbese non è stato l’unico motivo per cui si è parlato di lui. E questa volta sono stati gli utenti a notare e far notare un particolare.

I fan del GF Vip 7 sono sempre attenti e durante l’emozionante incontro tra Carolina Marconi e il compagno Alessandro Tulli c’è stato un piccolo ‘Edoardo Donnamaria show’. In breve l’ex calciatore della Roma ha commosso la sua fidanzata e il pubblico con le sue belle parole ma il gieffino pensava a tutt’altro evidentemente…

EDOARDO CHE CHIEDE AL MARITO DI CAROLINA COME STA MESSA LA ROMA IO LO AMO BASTA #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/9f2wygXqHM — g i a d a (@ovunquetusiaaa) October 17, 2022

E infatti poco prima che Alessandro andasse via, Edoardo Donnamaria ha cercato di corromperlo, con scarso successo: “La Roma, che fa la Roma?”. Voleva sapere come procede la corsa scudetto e in Europa League della sua squadra del cuore e a gesti ha provato a estrapolargli qualche informazione. Non è riuscito a scoprire niente, ma forse è un bene: questa mossa, che ha comunque molto divertito il pubblico, è contro il regolamento del GF Vip.