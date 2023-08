Edoardo Donnamaria, la notizia fa il giro del web in poco tempo. L’indiscrezione tira in ballo l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e questa volta riguarda non la vita sentimentale dell’ex gieffino bensì quella professionale. Tutto questo accade in vista della nuova edizione dello storico programma televisivo di successo. A lanciare e diffondere la notizia bomba ci ha pensato Amedeo Venza, che ha dunque annunciato l’indiscrezione attraverso le storie su Instagram. Ecco sta succedendo nella carriera dell’ ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

L’indiscrezione su Edoardo Donnamaria è una vera bomba. Dopo la partecipazione al GF Vip 7, tante sono state le novità nella vita dell’ex gieffino alle prese con una storia d’amore decisamente turbolenta con Antonella Fiordelisi. Ma la notizia di oggi non riguarda la vita sentimentale di Donnamaria, piuttosto mira a focalizzarsi su quella professionale.

L’indiscrezione su Edoardo Donnamaria è una vera bomba: “Non è stato confermato”

Ci ha pensato Amedeo Venza a diffondere l’indiscrezione, lasciando i fan del tutto sorpresi. Attraverso le storie su Instagram si legge: “Forum decide di non confermare Edoardo Donnamaria aprendo così le porte ad altri aspiranti ‘Bilancieri’“. Ebbene si, avete capito: la decisione di rinnovare il cast in vista della nuova edizione del programma giudiziario sembra poter andare incontro a una conferma ufficiale. Infatti è bene sottolineare che il rumor resta tale finché i diretti interessati non romperanno il silenzio in merito alla questione.

Per dirla tutta, però, sembra che lo stesso Edoardo Donnamaria si sia esposto a riguardo nel corso di una passata intervista dove avrebbe rivelato di mettere indubbio la sua partecipazione al programma di successo. E questo non perché i rapporti con Barbara Palombelli si siano inclinati, ma solo perché altri impegni lavorativi avrebbero potuto fare capolino nella sua vita professionale. Circostanze che inevitabilmente chiedono di porre ordine e procedere per scelte e priorità.

Al di là della turbolenta storia d’amore con Antonella Fiordelisi, che ad oggi sembra aver raggiunto un capolinea, Edoardo Donnamaria sembra aver trovato finalmente la sua strada dal punto di vista lavorativo. Si tratta proprio della carriera musicale che sembra, tra l’altro, essere partita alla grande grazie all’uscita di due singoli che hanno subito scalato la vetta della classifica musicale. Stiamo parlando di due singoli tra cui Piccolo sole uscito il 21 luglio.