Non solo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un’altra coppia sempre al centro del gossip è quella ormai scoppiata composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’amore è sbocciato nella Casa del GF Vip 7 e i due ex vipponi sembravano fare sul serio. Ma dopo pochi mesi è arrivato l’addio. E le polemiche, i video e le dirette in lacrime. I veri motivi della rottura non si conoscono ma proprio nelle ultime ore Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena inediti. Secondo l’esperta di gossip, Antonella sarebbe voluta tornare insieme ad Edoardo e trascorrere con lui le vacanze che avevano programmato.

Lui però avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di proposta perché avrebbe mal digerito la diretta su Instagram in cui la ex, in lacrime, ha rivelato di aver fatto il possibile per risolvere le divergenze. “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “Non torno con te perché non perdono il video in diretta“. Datevi voi una risposta”, ha scritto la Marzano.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, è morta una fan

Sempre secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, la stessa Antonella Fiordelisi avrebbe tolto il segui a Edoardo Donnamaria perché troppo dispiaciuta di questo distacco. Lei pare abbia persino provato fino alla fine a chiedergli di tornare insieme, ma non è successo. Ora si torna a parlare dei Donnalisi per una brutta notizia che li riguarda indirettamente.

È morta una loro fan, Emanuela. È il marito della fan dei Donnalisi a dare la notizia a mezzo social: “Salve Donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi. Voletevi bene”, ha scritto su Twitter.

Salve #donnalisi sono Antonio il marito di Emanuela. Con il dolore nel cuore vi comunico che manu alle 4,20 di stanotte è deceduta. Ringrazio i messaggi ricevuti di sostegno da tutti voi che riteneva la sua 2 famiglia. Così come ha sempre voluto bene ai ragazzi Voletevi bene ❤️ — manu (@ManuseaManu) July 31, 2023

La brutta notizia è subito arrivata ad Antonella Fiordelisi che, ripostando il tweet, ha espresso il suo cordoglio: “Manu mi ha sempre supportata e seguita nonostante le sue sofferenze. Questa notizia è un colpo al cuore”, il messaggio dell’influencer ed ex gieffina.