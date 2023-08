Una sorpresa che nessuno si aspettava, nell’estate della rivoluzione la Rai ha deciso di sorprendere ancora. Il suo ritorno nello studio che per la conduttrice è stata casa arriva dopo un anno esatto dall’ultima volta. Un’estate, si diceva poche righe sopra, di fuoco per la tv di Stato che aveva salutato, non senza polemiche, alcuni pezzi da novanta: da Massimo Gramellini a Fabio Fazio, da Filippa Lagerback a Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata addio, quest’ultimo, in aperto contrasto con la nuova dirigenza.

Per chi non ricordasse Annunziata aveva usato toni durissimi. Nella sua lettera di dimissioni scriveva: “Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”.





Tg1, Emma D’Aquino torna a condurre l’edizione delle 20

Una scelta che aveva portato alla cancellazione del programma. Tra tanti arrivederci però ora è la volta di un ritorno dalla porta principale. Dopo quasi 12 mesi è tornata a condurre la prestigiosa edizione delle 20:00, Emma D’Aquino, una delle conduttrici più amate del tg della rete ammiraglia del servizio pubblico. Il rientro di D’Aquino al Tg1 delle 20, come riporta Leggo, si deve al nuovo direttore Gian Marco Chiocci. Un ritorno a sorpresa che ha fatto saltare sulla sedia i telespettatori che, per qualche momento, non avranno creduto ai loro occhi.

Lo scorso anno la giornalista, con Francesco Giorgino e Laura Chimenti, è stata tra quelli che hanno rifiutato la conduzione della rassegna stampa alle 6.30 del mattino, innescando uno scontro molto duro con il direttore Monica Maggioni. Fuori dal TG1 la giornalista era comunque rimasta in Rai. Nell’estate 2022 ha condotto per Rai 3 il programma Ribelli e per la stessa rete Amore criminale e “Vittime Collaterali“, in seconda serata su Rai 1 e che dovrebbe tornare nel 2024.

E dopo un anno esatto di assenza, (dopo i fatti dello scorso anno, che vide coinvolti anche Francesco Giorgino e Laura Chimenti) Emma D'Aquino torna a condurre l'edizione serale delle 20 del #Tg1



Curriculum di prima fascia, Emma D’Aquino è laureata in scienze politiche, ha iniziato la carriera giornalistica a Catania nelle televisioni e radio locali. In Rai dal 1996, è stata a lungo inviata di Porta a Porta. È stata inviata a New York dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 e ha seguito i più importanti casi di cronaca, dal delitto di Cogne al processo per il delitto di via Poma. Dopo una breve esperienza al TG2 su Rai 2, nel 2003 passa alla redazione del TG1 su Rai 1 dove ha trovato la sua casa.