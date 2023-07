“Eh sì, lo ha fatto davvero”. Antonella Fiordelisi, i fan lo scoprono dopo la rottura da Edoardo Donnamaria. Era inevitabile

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, l’addio. Una coppia che ha decisamente animato le vicende dentro la casa del GF Vip 7 e che anche a reality show concluso ha fatto impazzire i fan. Per molti i due ex gieffini erano destinati a non lasciarsi mai, per altri invece la love story avrebbe raggiunto il capolinea improvviso, come poi è accaduto realmente. Ma cosa si nasconde dietro l’addio di coppia? Nelle ultime ore è stato tirato in ballo un altro nome vip.

Addio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, cosa c’è dietro. Negli ultimi giorni sono state le indiscrezioni messe in circolo in merito alla situazione sentimentale dei due ex. In particolar modo ad attirare l’attenzione di molti, le vicende che riguarderebbero Antonella. A riverarle l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona: “Io ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl“.

Leggi anche: “Apri le cosce…”. Antonella Fiordelisi, il video choc pubblicato da Fabrizio Corona





Addio tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: cosa c’è dietro quel gesto

Uno scoop a vita breve però, visto che Antonella ha subito provveduto a smentire: “Oddio, adesso ve lo faccio conoscere, eccolo qui. Io non ce la faccio proprio più. Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro ai paparazzi appostati sotto casa mia da giorni“, per poi inquadrare un suo amico. Ma l’attenzione oggi ritorna sull’addio a Edoardo Donnamaria. E questo per un dettaglio che non è sfuggito a nessuno e che tirerebbe in ballo il nome di Matteo Diamante.

Infatti come molti sapranno, Antonella aveva smesso di seguire sui social Matteo Diamante, ma poi nelle ultime ore ecco ricomparire in cima alla lista dei follower di nuovo questo nome. Sembra che Antonella Fiordelisi sia tornata sui propri passi, decidendo di tornare a seguire l’ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il gesto non può che ricollegarsi a un altro episodio.

Sono qui a trovare le parole giuste x esprimere ciò che penso ma non ci riesco e resto in silenzio l’unica cosa che riesco a dire è che un amore così forte e profondo nella vita s’incontra una sola volta e non si dimentica + e auguro ad entrambi di non avere rimpianti #donnalisi pic.twitter.com/gbz9ZQ903t — Anny (@Anna12882290) July 29, 2023

I fan nelle ultime hanno sperato che Antonella ed Edoardo potessero tornare insieme. Infatti il 23 luglio sono stati presenti entrambi a un evento; inutile sottolineare che per molti questo avrebbe potuto rappresentare un punto da cui ripartire. Ma evidentemente è bastato veramente poco per lasciare spegnere ogni speranza su questa love story tanto dibattuta.