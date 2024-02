Ormai non fa più parte da alcuni giorni del Grande Fratello, ma ora Stefano ha fatto impazzire tutti sui social mostrando il suo compagno. Si era parlato di quest’ultimo solamente per la lettera che aveva inviato, mentre l’ex gieffino era nel reality show, ma nessuno lo aveva finora visto. E adesso il mistero è stato definitivamente risolto, dato che lo ha fatto vedere ai suoi follower di Instagram.

Le immagini sono state diffuse dagli utenti anche sul social network X e ora tutti si stanno soffermando su quanto fatto dall’ex concorrente del Grande Fratello. Stefano insieme al suo compagno hanno fatto impazzire il web. Ma parlando della lettera della sua dolce metà, scrisse a Miele: “Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei: leale, generoso e a volte attaccabrighe”.

Leggi anche: “Su Beatrice una cosa importante da dire”. Grande Fratello, Vittorio stupisce: poi il gesto su Greta





Grande Fratello, Stefano mostra il suo compagno: chi è

Prima di parlarvi di quanto fatto dall’ex Grande Fratello, visto che Stefano ha reso pubblico il volto del suo compagno, la missiva di quest’ultimo si concluse così: “Tu hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo era mancato. Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi poco a poco. Credo che il rispetto sia stato il vero motore del nostro amore. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Ti aspetto a casa“.

Nella storia Instagram di Stefano c’è il suo partner, che si chiama Nicolò. Non è famoso, infatti non fa parte dello spettacolo, ma il sito Novella 2000 ha riferito dei dettagli su di lui. Infatti, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia. Il compagno di Miele si dedica alla medicina rigenerativa per quelle malattie che colpiscono spalla, anca e ginocchio. Ha studiato all’Harvard Medical School.

Il fidanzato di Stefano un mix tra Mirko e Moser #GrandeFratello pic.twitter.com/aaXvMg4OBI — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) February 22, 2024

Il compagno inoltre, come riferito sempre da Novella 2000, ama molto l’attività fisica e vive nella città di Milano. Il loro amore è fortissimo, infatti sono tornati nuovamente a viversi appieno nella loro casa, ma sui social preferiscono essere riservati.