Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda il 1 marzo, tra Giglio e Stefania c’è stato uno scontro molto acceso anche a causa delle ultime nomination. particolare, una delle motivazioni di Stefania sembra aver colpito duramente Giglio, che dopo un confronto con Jessica è scoppiato in lacrime. Una volta tornato in Casa, mentre Stefania parlava con Chiara, Giglio non esita a intervenire con durezza, accusandola di non possedere né sensibilità né tatto, senza mostrare alcuna gratitudine. Stefania, visibilmente irritata, gli chiede spiegazioni e lo accusa: “Adesso voi volete farmi passare come carnefice quando alla fine io non faccio niente meno di quello che hanno fatto tutti gli altri”.

“Io sento delle clip su di me e non dico niente”, ma viene interrotta da Giglio dice ripetutamente: “Non mi interessa”, accusandola di non lasciare mai parlare gli altri. Stefania tenta di risolvere la situazione con un chiarimento, ma Giglio rifiuta categoricamente. A questo punto Stefania Orlando lo invita a non lanciare frecciatine se poi non ha intenzione di confrontarsi direttamente. Giglio, irritato, continua ad accusarla di non saper ascoltare e di essere incoerente. Sempre senza peli sulla lingua, la showgirl dice: “Tira fuori chi è Giglio, invece di fare l’avvocato difensore di Lorenzo”.

Grande Fratello, lite tra Stefania e Giglio

Entrambi si scambiano accuse su come stiano vivendo il loro percorso all’interno del reality. Stefania porta un esempio preciso: Giglio non ha preso una posizione chiara su un episodio che ha coinvolto Lorenzo e Emanuele, accettando passivamente quanto detto dal primo. “Se non ti interessa niente, non passare mentre parlo con Chiara a fare le battutine come un bambino di tre anni, perché se ci sei rimasto male, pazienza”, sottolinea Stefania, ormai esausta.

Nel bel mezzo della discussione, Stefania ribatte a Giglio: “Ma tu in che modo mi conosci più di quanto io conosca te qua dentro?”. Giglio risponde dicendo che è consapevole che Stefania ha espresso opinioni su molte persone della Casa, ma viene interrotto da lei, che cerca di fargli capire che, nel contesto del Grande Fratello, è normale che i concorrenti diano e ricevano opinioni, sia dentro che fuori.

“Voi non vi rendete conto che sconfinate dal gioco all’offesa personale. Perché io sto dicendo che secondo me tu sei uno che non si espone, e non è un’offesa. Tu mi stai dicendo che sono insensibile e non ho umanità”, dice Stefania cercando di sottolineare la differenza tra le accuse reciproche.

Giglio, invece, la accusa di aver espresso certe opinioni solo in Mystery Room, insinuando che l’abbia fatto per creare una dinamica e ottenere una clip. Stefania gli risponde che, dopo essere stata nominata per la terza volta, ha voluto chiarire la sua posizione in quel contesto e lo accusa di attaccarsi a questioni insignificanti. Alla fine, il confronto si conclude senza un accordo. Stefania invita Giglio ad imparare ad accettare le critiche, mentre lui le consiglia di esprimere le sue opinioni davanti agli atri, cosa che però lei fa sempre.

E infatti sui social molti hanno criticato l’atteggiamento di Giglio verso Stefania, che alla fine ha semplicemente espresso il suo parere senza attaccare nessuno: “Ma esattamente il senso di questo accanimento su Stefania da parte di un comodino, qual é?”, “A parte la storiella con Julia.. cos altro ha fatto Giglio”, “Giglio sta ancora nella casa?”, “Sto ragazzo si capisce solo lui quando parla”, “Ma giglio?? Vive all’ombra di Lorenzo”, “ma Giglio ogni tanto parla sono per dare aria alla bocca perché in sostanza che fa niente”, “Lui è nella casa e dice quello che vuole, Stefania invece non può dire?? 3 anni giglio ma serio”, si legge tra i commenti del video pubblicato su TikTok.