Nella puntata di Verissimo andata in onda sabato 22 febbraio 2025 su Canale 5, Pamela Petrarolo è stata ospite di Silvia Toffanin, condividendo momenti significativi della sua vita personale e professionale. Nata nel 1976, Pamela Petrarolo è una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano, nota per il suo lavoro come cantante, showgirl e coreografa. Recentemente, ha partecipato al Grande Fratello, esperienza che ha dovuto interrompere per motivi familiari.

Durante l’intervista, Pamela Petrarolo ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a lasciare la casa più spiata d’Italia: “Mio padre sta male, è in ospedale, e io voglio stare vicino a lui”. Un altro tema toccante affrontato durante la conversazione è stata la scomparsa del fratello Manuel. Pamela ha raccontato con commozione di come Manuel sia sparito da casa e di come, nonostante gli sforzi, la famiglia non abbia più avuto sue notizie da tempo. Questo dolore si aggiunge alle preoccupazioni per la salute del padre, rendendo il periodo particolarmente difficile per l’artista.





Oltre a Pamela Petrarolo, la puntata di Verissimo ha ospitato altre personalità di spicco. Tra gli ospiti, Nicolò De Devitiis, noto inviato de Le Iene, ha condiviso le sue esperienze professionali e personali, mentre Ivana Spagna e Beppe Carletti hanno parlato dei loro progetti musicali e della loro lunga carriera nel mondo della musica italiana. La presenza di Pamela Petrarolo a Verissimo ha offerto al pubblico un’occasione per conoscere più da vicino le sfide personali e professionali che l’artista sta affrontando ma soprattutto del suo abbandono al GF.

A riguardo ha detto Pamela Petrarolo: “Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare il Grande Fratello. Non ho rivelato nulla in casa perché non volevo che i ragazzi si buttassero giù per me. […] Il mio compagno è venuto a prendermi perché ci eravamo fatti la promessa che se fosse successo qualcosa a mio papà mi sarebbe dovuto venire a prendere subito”.

Dice poi Pamela Petrarolo: “Adesso è ancora in ospedale. Lui è molto forte, ne ha passate tante e devo dire che è un grande esempio di forza e coraggio. Ho preso da lui, assolutamente”. La sua testimonianza ha toccato il cuore di molti, mettendo in luce la forza e la determinazione con cui Pamela affronta le avversità della vita.