Grande Fratello, la 39esima puntata è stata piena, pienissima di sorprese. Non solo l’elezione di Beatrice Luzzi come prima finalista di questa edizione, ma anche la nomination bomba di Simona Tagli (ne abbiamo parlato nell’articolo che trovate qui sotto), la reazione di Mirko alla complicità di Perla e Alessio e il rapporto tra Sergio e Greta. Anche loro, come Perla e Alessio, si sono avvicinati molto in questi ultimi giorni.

Anche troppo lui, a detta di molti utenti. E infatti in più occasioni si è spinto oltre con la ex single di Temptation Island come a cercare un bacio a tutti i costi. Tutti, dentro e fuori la casa, hanno notato come i due siano molto uniti nonostante lei abbia più volte ribadito di non voler creare una relazione sotto le telecamere e di vedere in Sergio solo un amico. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, si dice.

Leggi anche: “Lo fanno tutte le notti”. Da Simona Tagli bomba su Maddaloni e la coinquilina al Grande Fratello





GF, la frase di Greta che fa dubitare il pubblico

Per questo motivo con il passare dei giorni l’atteggiamento di lei ha fatto nascere qualche perplessità nei suoi compagni. In particolare Alessio Falsone ha sottolineato come il comportamento di Greta con Sergio si stia rivelando ambiguo. Lei è rimasta male perché non si sente capita dagli altri e dopo la puntata si è sfogata proprio con Sergio.

Greta si è lasciata andare a un momento di sconforto. “Quello che a me fa più male è che siamo in un mondo in cui anziché guardare il bello dei rapporti si guarda il brutto“, ha detto per poi parlare di una frase di Mirko che, parlando con Perla, le ha consigliato di ragionare con la sua testa. Secondo Greta si stava riferendo a lei e al rapporto che le due hanno instaurato nella Casa.

Mi sono fatta infinocchiare da questo finto angelo per un brevissimo periodo di tempo? SI

ME NE VERGOGNO? ASSOLUTAMENTE SI

Questa è una volpe altro che 🦊#Perletti

pic.twitter.com/olvo04Edum — Eli 🫀 (@mnsr11_) February 27, 2024

Greta che consiglia a Sergio di non parlare male di Perla e Perletti “perché ti scavi la fossa da solo fidati”



E abbiamo la conferma che sta vicina a Perla solo per consensi.



E abbiamo la conferma che ha spinto i perletti a tornare insieme, solo per consensi#GrandeFratello pic.twitter.com/S1RaH3VQio — Cri (@Cristia44732265) February 27, 2024

oddio greta ha appena detto che ha capito che mirko si riferisse a lei con quel “pensa con la tua testa” e ha detto a sergio di non mettersi contro la situazione perché si scavano la fossa da soli

FALLEN ANGEL SEI UNA CESSA#perletti — biondanaturale (@blondanaturale) February 27, 2024

“Stasera ce l’aveva con me, lo conosco“, ha spiegato sempre a Sergio per poi continuare a parlare di loro due. A quel punto Greta ha suggerito al compagno di non parlare di loro né tantomeno di fare allusioni sulla complicità tra Perla e Alessio perché potrebbe metterlo in cattiva luce agli occhi dei fan della coppia: “Fidati di me, ti scavi la fossa“. Parole che hanno portato a una nuova consapevolezza del pubblico: il suo avvicinamento a Perla è dettato solo da strategia per ottenere consensi, così come i suoi tentativi di far riavvicinare i due ex fidanzati.