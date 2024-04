Beatrice Luzzi, il secondo posto al Grande Fratello ma senza rancore. Ha vinto Perla Vaitero, che l’ha sconfitta all’ultimo televoto superandola con il 55, 2% dei voti. Una “sconfitta” per il pubblico, secondo cui l’attrice aveva la vittoria in tasca, ma non per la diretta interessata che a Verissimo ha ammesso di non provare alcun “sentimento di sconforto o di rabbia. Soltanto il pensiero che i miei figli saranno delusi. Per quanto mi riguarda non ho sentito un’emozione di rabbia”.

“In quel momento guardavo lo spettacolo un po’ da fuori perché percepivo che non avrei vinto“, ha spiegato a Silvia Toffanin per poi toccare altri argomenti come il flirt con Giuseppe Garibaldi e i rapporti, spesso tesi, con gli altri coinquilini. “Sono un pò cruda, che non significa che sono cattiva o irrispettosa, ma ho il coraggio di dire la verità che può far male sul momento ma aiuta a costruire qualcosa”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi dopo il GF, ecco dove la vedremo

In ogni caso ormai il Grande Fratello è un capitolo chiuso e bisogna guardare al futuro. Per ora, come spiegato dalla stessa Beatrice Luzzi su Instagram, si gode la “normalità”, quindi gli affetti e la routine quotidiana con i suoi figli, ma che l’esperienza al reality le abbia riaperto le porte del mondo dello spettacolo è fuori dubbio.

Anche dentro la Casa, poco prima della finale, aveva manifestato il desiderio di continuare a lavorare in tv, magari con la conduzione di un programma. Ora nuove indiscrezioni che invece la vedono tornare al suo primo amore, la recitazione. “Beatrice Luzzi tornerà a recitare! La protagonista indimenticabile di Vivere ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF”, scrive Amedeo Venza.

E ancora, sempre l’esperto di gossip: “L’unica al momento ad avere ricevuto proposte concrete nell’ambito televisivo! Restate connessi perché presto sapremo anche dove la vedremo”. Anche la collega Deianira Marzano deve aver ricevuto uno spiffero e infatti aggiunge: “Beatrice la vedremo in una fiction!”. I Luzzers saranno già impazziti, c’è da scommetterci.