Un mese fa circa andava in onda la scelta di Brando a Uomini e Donne e da quel momento iniziava ufficialmente la storia d’amore con Raffaella Scuotto. O meglio, come da regolamento del programma, dopo la messa in onda la coppia ha potuto iniziare a viversi in pubblico. Sono stati insieme a Verissimo, hanno rilasciato diverse interviste a siti e magazine e ovviamente sono entrambi tornati sui social.

E proprio nelle scorse ore l’ex corteggiatrice ha aperto la box delle domande su Instagram e iniziato così a soddisfare le curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, nemmeno a dirlo, tanti sul programma di Maria De Filippi e il suo attuale rapporto con Brando, ma anche sul suo lavoro. Un argomento, questo ultimo, che ha sempre generato una certa curiosità nei follower.

Raffaella, nuovo lavoro dopo UeD

Questo anche perché in una vecchia puntata di Uomini e Donne Raffaella aveva raccontato di aver perso il lavoro, soprattutto a causa delle numerose trasferte da Napoli a Roma per partecipare alla trasmissione. Dopo questa rivelazione, però, non aveva più approfondito la questione. Fino a oggi.

Su Instagram la fidanzata di Brando ha rivelato che prima lavorava come commessa per Intimissimi. Adesso, invece, grazie a Uomini e Donne, e alla conseguente notorietà che ha ottenuto, ha intrapreso la carriera di fotomodella. Raffaella sta realizzando tantissimi shooting e questo nuovo lavoro la rende felice e sempre più grata alla vita.

Per quanto riguarda il suo rapporto con Brando, invece, le cose vanno a gonfie vele. Molti criticano questa coppia accusandola di vedersi solo per questioni lavorative e anche qui Raffaella ha voluto fare una precisazione: di comune accordo hanno scelto di viversi questa storia in modo maturo, senza correre e senza fare passi affrettati. E sul vedersi poco purtroppo non è semplice riuscire a conciliare i loro impegni con la lontananza.