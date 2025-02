Sanremo 2025, la diretta della terza serata: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese

Il Festival di Sanremo 2025 continua a registrare numeri da capogiro. La seconda serata ha confermato l’enorme interesse del pubblico, con 11.700.000 spettatori e uno share del 64,5 per cento, secondo i dati della total audience rilasciati da Auditel.

Il confronto con le edizioni passate non è immediato, dato che solo dallo scorso anno si è iniziato a considerare anche la fruizione non lineare (streaming e on-demand). Tuttavia, guardando al dato televisivo del 2024, la seconda serata aveva ottenuto 10.361.000 spettatori e il 60,1 per cento di share, segnando quindi un notevole incremento in questa edizione.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della terza serata di giovedì 13 febbraio

Con la terza serata il festival entra nel vivo e segue lo stesso schema della seconda: sul palco si esibiscono i 14 artisti che non hanno cantato il giorno prima, mentre la classifica provvisoria viene aggiornata grazie ai voti del Televoto e della Giuria radio. La tensione è alta, perché a fine puntata verranno annunciati i cinque artisti più votati, dando una nuova svolta alla competizione.





L'appuntamento con #PrimaFestival segna il 40,2% di share con 9 milioni di spettatori.

Il #DopoFestival ottiene il 56,6% di share con 2,4 milioni di spettatori.

Uno dei colpi di scena della seconda serata è stato l’ingresso di Fedez tra i primi cinque, scalzando Brunori Sas, che non si era esibito. Stasera il cantautore calabrese torna sul palco ed è interessante vedere come cambieranno le preferenze del pubblico e delle giurie.

Gli ospiti internazionali più attesi sono i leggendari Duran Duran per regalare un momento di nostalgia e adrenalina al pubblico. Un momento speciale è dedicato a Iva Zanicchi, che riceverà il Premio alla Carriera, un riconoscimento al suo straordinario contributo alla musica italiana.

A completare la serata, tre donne del mondo dello spettacolo con personalità e carisma da vendere: le co-conduttrici di questa serata sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, pronte a portare un mix di eleganza, ironia ed energia.

Terza serata Sanremo 2025, l’ordine di esibizione dei 14 cantanti

Clara – Febbre

Brunori Sas – L’albero delle noci

Sarah Toscano – Amarcord

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Joan Thiele – Eco

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Coma_Cose – Cuoricini

Modà – Non ti dimentico

Tony Effe – Damme ‘na mano

Irama – Lentamente

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

L'ordine di esibizione della 3ª serata di #Sanremo2025 💐

Inizia la terza serata del Festival di Sanremo, l’ultima in cui non si esibiranno tutti i cantanti in gara, ma solo i 14 rimanenti dopo i 15 saliti sul palco dell’Ariston durante la seconda serata. Ospiti della serata Victoria dei Maneskin, Duran Duran, con Ermal Meta che regalerà un’esibizione speciale sul Suzuki Stage all’esterno dell’Ariston, presente il cast di Marefuori 5.

Molti si stanno chiedendo quale sia il motivo dei braccialetti luminosi indossati dal pubblico durante il Festival di Sanremo 2025 e come funzionino. Quest’anno, infatti, agli spettatori presenti al Teatro Ariston sono stati distribuiti dei braccialetti speciali che si illuminano in base a un comando remoto, creando un effetto visivo che arricchisce lo spettacolo.

Secondo quanto spiegato da Geopop, questi braccialetti sono gestiti tramite tecnologia wireless, che permette di attivarne l’illuminazione da remoto. Questo tipo di tecnologia è già stata testata in occasioni internazionali, come nei concerti di artisti globali come Taylor Swift e Coldplay, ed è stata pensata per coinvolgere ancora di più il pubblico in modo innovativo.

Primo ospite della serata Edoardo Bennato che canta “Sono solo canzonette”. A fine esibizione l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti, che spiega agli italiani l’arrivo in Rai della docu-fiction dedicata al cantante campano. Sono solo canzonette”, scritto e diretto da Stefano Salvati, va in onda mercoledì 19 febbraio in prima serata.

Carlo Conti presenta una delle sue co-conduttrici della serata, l’attrice Miriam Leone.

Al via la gara con i 14 cantanti in gara.

Sale sul palco la prima artista in gara, si tratta di Clara con il brano Febbre. Bellissima con un abito strutturato sui fianchi e qualcuno sui social ironizza sulle ormai famose patatine usate da Lucio Corsi per reggere le spalline della sua giacca. “Chissà se anche Clara, come Lucio Corsi, ha messo le patatine sui fianchi come reggifianchi”

Chissà se anche Clara, come lucio corsi, ha messo le patatine sui fianchi come reggifianchi #Sanremo2025 — 𝘌𝘮𝘮𝘢⁷| Sanremood 💐 (@purplepittah) February 13, 2025

Questo abito di Clara ha senso solo se nei fianchi nasconde i pacchetti di patatine come Lucio Corsi #Sanremo2025 — ILARI/\\\ 🍕 (@ashotofila) February 13, 2025

Entra Elettra Lamborghini, la seconda co-conduttrice che annuncia l’ingresso del secondo cantante in gara: Brunori Sas.

Entra la terza co-conduttrice, la comica Katia Follesa che ‘spaventata dalla scala’ dice a Carlo Conti di voler scendere con lo slittino. Dopo il no del conduttore, alla comica scappa un ”che pa*** Carlo” scatenando le risate del pubblico.

Con il codice 03 canta Sarah Toscano (Amarcord)

Sui social molti utenti si lamentano della fretta di Carlo Conti. “Che palle Carlo Conti però che cazzarola! quanta prescia, ma che fastidio! fatte na risata e goditi 5 secondi di quello che dice l’ospite che hai invitato”, si legge su X. “Ma che è sta fretta oh!”, “Carlo e rilassati per favore…”. In effetti la serata prosegue a ritmo decisamente veloce e alle 21:19 hanno già cantato tre artisti.

che palle Carlo Conti però che cazzarola! quanta prescia, ma che fastidio! fatte na risata e goditi 5 secondi di quello che dice l'ospite che hai invitato tu! #Sanremo2025 pic.twitter.com/anixd8P9VS — Matthew (@MatthewMassoli) February 13, 2025

Carlo Conti annuncia l’arrivo di Samuele Parodi, classe 2013. Un altro bambino sul palco di Sanremo dopo Valerio Bonvicini (presente con Alessandro Borghi durante il tributo di Damiano David a Lucio Dalla) e il pianista Alessandro Gervasi. Samuele Parodi è il tuttologo di Sanremo. Conosce ogni singola canzone, i vincitori e regolamenti del Festival e ricorda tutti i conduttori e il piazzamento preciso degli artisti sul podio della kermesse musicale.

Il piccolo Samuele presenta il quarto cantante in gara, Massimo Ranieri