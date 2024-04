A Uomini e Donne potremmo avere una nuova tronista nel prossimo futuro. Per lei si tratterebbe di un ritorno nel dating show di Maria De Filippi in questo nuovo ruolo, dopo averne ricoperto già un altro in questi mesi. Per la ragazza in questione l’esperienza nel programma di Canale 5 si è interrotta prematuramente non per sua volontà, ma ora ha deciso di rivelare qualcosa di importante in un’intervista.

A contattarla è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, che dà sempre anticipazioni interessanti anche e soprattutto sulle registrazioni delle puntate di Uomini e Donne. E ora ha intervistato colei che potrebbe diventare la nuova tronista, se Maria dovesse accettare questa autocandidatura. Ma ci sarebbe una condizione, che tutti dovrebbero rispettare.

Uomini e Donne, chi potrebbe diventare la nuova tronista

Possiamo subito dirvi che la protagonista in questione di Uomini e Donne, che potrebbe fare ritorno in veste di nuova tronista, è un’ex corteggiatrice recentemente eliminata. Lei è stata anche artefice di un alterco con un’altra ragazza, dicendole parole poco carine che sono state condannate dai telespettatori. Ma ora vorrebbe rifarsi sedendosi appunto sul trono.

Come riportato anche dal sito Tutto.tv, Pugnaloni ha intervistato Valery Coda, ex corteggiatrice di Daniele Paudice, che dopo essere stata mandata via da quest’ultimo potrebbe diventare tronista. Aveva attaccato la ‘collega’ Marika prima di abbandonare lo studio, definendola ‘poco di buono’ perché aveva subito baciato il giovane. E ora lei ha ammesso che le piacerebbe ritornare, ma sarebbe coerente con le sue opinioni.

Nel caso in cui Maria le offrisse il trono, Valery ha ammesso che si tratterebbe di un’esperienza non come le altre. Lei infatti bacerebbe solo il corteggiatore che poi sceglierebbe come suo fidanzato.