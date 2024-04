Dopo il Grande Fratello Greta e Sergio si stanno vivendo appieno il loro amore, anche quando ora i riflettori della casa più spiata d’Italia si sono spenti. Infatti, come è stato possibile vedere dalle storie Instagram, lui ha deciso di raggiungere la sua fidanzata nella città di Milano. E tutti hanno notato un cambiamento estetico del giovane, che non è piaciuto a tutti.

Quindi, gli ex concorrenti del Grande Fratello si sono fatti vedere assieme e Greta ora ha deciso di rompere il silenzio su Sergio, dopo alcune polemiche sul suo look. Le polemiche sono esplose improvvisamente, quindi la Rossetti ha dovuto adesso fare un intervento per spiegare ai suoi follower e anche a quelli del partner cosa sta realmente succedendo.

Grande Fratello, Greta risponde alle polemiche sul look di Sergio

Come è stato possibile notare da tutti i fan del Grande Fratello, il fidanzato di Greta ha dato un bel taglio ai suoi capelli. E su Sergio e l’ex tentatrice di Temptation Island si è abbattuta una bufera. Lei è finita nel mirino perché hanno puntato il dito, accusandola di aver in qualche modo costretto D’Ottavi a fare questa variazione perché a lei piacciono i capelli più corti.

E dopo aver fatto un po’ di shopping con Sergio, Greta ha parlato del look del ragazzo: “Comunque l’outfit di Sergio non glielo sto cambiando io, siete voi che avete visto nella casa una persona che si veste in un certo modo. Ma che fuori si può vestire anche in modo diverso, non a scelta mia ma a scelta sua. Il mio intento era solo tagliargli i capelli e mettergli la felpa rosa, ma per il resto la scelta è sua e mi piace in qualsiasi modo”.

E Sergio ha esclamato: “Ragazzi, ne ho due miliardi di outfit così. Passo dal pareo ad un abito a un pantalone di lino. I capelli poi li avrei dovuti tagliare a prescindere“. Poi c’è stato un bel bacio tra i due.