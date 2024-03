In lacrime, da sola e sotto le coperte: al Grande Fratello Perla ha avuto il classico momento no. Momento che è arrivato dopo una giornata che è stata molto sottotono per lei. Già dopo la puntata di mercoledì si era detta stufa della nuova dinamica che la vede protagonista e da cui si dissocia completamente, ossia il famoso triangolo con Alessio e Anita. Ha anche attaccato non troppo velatamente gli autori, colpevoli a suo dire di esasperare situazioni già di per sé inesistenti.

E così, nella serata di ieri, Perla è diventata ancora più cupa e silenziosa. Fino a quando si è rifugiata in piscina per ritagliarsi qualche minuto in solitudine, nascondendosi sotto le coperte e scoppiando anche a piangere. Qualcuno pensa che tutto derivi dal rapporto nato in Casa con Alessio e la situazione che dovrà affrontare fuori con Mirko. Poi lei si è sfogata con Letizia.

GF, Perla disperata sotto le coperte

“Mi sto solo sfogando un po‘”, ha detto Perla con un filo di voce alla fotografa, che ha compreso subito le ragioni di questo suo malessere e cercato di confortare la coinquilina: “Comincia a fare un po’ di ordine nella tua testa. Non sei indistruttibile“, le ha detto spronandola a superare anche questo ennesimo momento complicato.

Secondo Letizia in questi mesi ha dimostrato di essere tanto cambiata, la vede più lucida ed equilibrata ed è normale avere dei momenti di sconforto. E ora, a suo avviso, si trova a vivere delle emozioni contrastanti, sebbene abbia provato in tutti i modi a nasconderlo con i silenzi.

Quando capirete che le urla fanno peggio sarà troppo tardi

Perlì riprenditi ❤️‍🩹♥️♥️♥️♥️♥️♥️ #perletti pic.twitter.com/QaB41n9Lkp — Imran (@ImranShahbazgsy) March 2, 2024

LETIZIA: cosa ti fa piangere? la pressione? il giudizio degli altri? il senso di colpa? cosa tra queste cose?

PERLA: tutto



PERLA DACCI QUESTE CORNA#grandefratello — *Martina (@Marti__Ml) March 1, 2024

letizia va a rompere le scatole a Perla che stava aspettando che andasse lì da lei alessio…………#grandefratello #gf #perletti — Clara1994 (@clarab1994) March 1, 2024

È anche convinta che Perla debba scegliere per se stessa, senza condizionamenti esterni. Perché “La vita è la tua, nemmeno di Mirko, ma la tua”, ci ha tenuto a ribadire, invitandola ad ascoltare solamente il parere della famiglia mentre Perla ascoltava questi discorsi tra le lacrime. Ci saranno colpi di scena? A giudicare dai commenti dei fan potrebbe perché come detto per molti ha un nome questo malessere: Alessio.