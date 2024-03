Tra Grecia Colmenares e Simona Tagli non corre buon sangue al Grande Fratello e durante l’ultima puntata le due si sono scatenate. L’attrice delle telenovelas non ha gradito il comportamento della nuova arrivata che, durante la diretta, dava le spalle ad alcuni di loro e si è risentita attaccandola. Non solo, Grecia ha voluto anche criticare l’ex showgirl quando apostrofò alcune donne della casa ‘iene’.

“Hai detto che tutti noi siamo delle iene, ma quando Vittorio è andato via ho sentito che una persona mi guardava ed eri tu che mi guardavi ridendo. Tu stai attenta sempre a quello che faccio”, aveva detto Grecia Colmenares riportando quel discorso all’attenzione di tutti.

“Perché sono venuto al Grande Fratello”. La confessione di Federico commuove casa e pubblico





Grecia Colmenares arriva a tavola in ritardo e snobba tutti

Ma Simona Tagli aveva replicato senza scomporsi troppo: “Ti guardo perché cerco di capirti. Sono stata nella casa per 3 settimane, non sono riuscita ad avere una tua reazione ed eri molto carina quando mi hai dato della maleducata, non me la sono presa perché non lo sono. Sei una persona dolcissima. Hai visto male, c’era solo una chaslong e mi siedo come la Paolina”.

In queste ore Grecia Colmenares è finita al centro della bufera di concorrenti ma anche del pubblio a causa di un gesto veramente brutto. I concorrenti si trovavano in sala da pranzo a mangiare, lei è arrivata con un’ara di ritardo e per non stare vicino a Simona ha preso la sedia e si è spostata dicendo che non avrebbe mai cambiato il suo posto. Arrivata in ritardo a tavola, Simona le ha detto dove i ragazzi le avevano messo il piatto ma lei ha deciso di spostarsi. “No qua, non voglio cambiare di posto”, ha detto Grecia, scatenando la risposta di Alessio.

Simo: -“Qua sei seduta”

Grecia: -“No qua, non voglio cambiare di posto”

Alessio: -“Ma cosa vuol dire che non si smuove? Si può sedere dove c'è posto, mica c'abbiamo la lebbra”

Bea: -“È insopportabile, non esiste che arrivi un'ora in ritardo da 5 mesi”#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/J3JN8dlLsR — Elisa  (@__Elisa94__) February 29, 2024

“Ma cosa vuol dire che non si smuove? Si può sedere dove c’è posto, mica c’abbiamo la lebbra”, ha detto scioccato dal comportamento dell’inquilina. A questo punto Bea è intervenuta spiegando che sono mesi che si comporta così: “È insopportabile, non esiste che arrivi un’ora in ritardo da 5 mesi”. Anche il pubblico è rimasto basito dal comportamento dell’attrice: “Insopportabile”, “Ci ha rotto i c***”, “Buttatela fuori”, “Sta fuori di testa”, sono solo alcuni dei commenti degli utenti social.