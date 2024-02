Momento commovente al Grande Fratello nella serata del 18 febbraio. Federico ha svelato il motivo della sua partecipazione al reality show di Canale 5. Lo ha fatto per la prima volta, visto che solamente adesso è riuscito a toccare questo argomento molto privato. Convocato in confessionale da Alfonso Signorini, ha rotto il silenzio parlando della sua famiglia.

Infatti, non ha vissuto sempre periodi semplici nell’ambito familiare e ora il Grande Fratello può rappresentare una svolta per lui. Federico ha rivelato quindi il motivo della partecipazione al programma Mediaset e immediatamente i telespettatori si sono commossi. Parole uscite dal profondo del suo cuore, un gesto davvero nobile quello di Massaro.

Grande Fratello, Federico svela il motivo della sua partecipazione

Una volta che ha iniziato a parlare nel confessionale del Grande Fratello, Federico ha avuto non poche difficoltà a trattenere le lacrime parlando del motivo della sua partecipazione nella trasmissione. Il suo discorso è iniziato in questo modo: “Abbiamo affrontato delle cose insieme molto forti. Mia mamma ha vissuto delle cose forti, non è stata bene e non voglio entrare troppo nel dettaglio. Sono venuto al Grande Fratello non per una cosa personale, poi per fortuna è andato tutto bene”.

Con gli occhi pieni di lacrime Federico ha parlato anche di sua sorella: “All’epoca non lo sapevo, ma mio padre si era ammalato di una cosa molto grave e volevo vincere per lui. E volevo farlo per permettere a mia sorella di diventare completamente mio fratello. Perché è una cosa molto complicata e io arrivo da una famiglia complessa e non superficiale. In quello che faccio e che ho vissuto non c’è niente di superficiale”.

Quindi, grazie alle somme guadagnate al GF, Federico Massaro avrà l’opportunità di sostenere sua sorella affinché possa completare la transizione e diventare a tutti gli effetti un uomo.