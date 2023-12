La seconda puntata di Ciao Darwin 9 ha visto confrontarsi le categorie umane dei Melodici contro i Trapper. A capitanare le due squadre il cantante melodico Sal Da Vinci e il rapper Grido. All’inizio della puntata, Sarah Shaw è la nuova Madre Natura che entra in studio. L’entrata di Madre Natura viene interrotta dall’ingresso di Luca Laurenti che ha deciso di vestirsi con il confessionale rosso del Grande Fratello.

L’obiettivo è fare colpo su Madre Natura. “Alle donne piacciono i concorrenti dei reality. Per fare colpo sulla signorina mi sono vestito da reality”, confida Laurenti a Paolo Bonolis. Le squadre dei Melodici e dei Trapper si presentano con una selezione canora e affrontano il Genodrome. Durante la selezione dei concorrenti per la Macchina del Tempo, Paolo Bonolis ricorda Raffaella Carrà.

Ciao Darwin, Paolo Bonolis e la battuta sul Grande Fratello

“So che alle donne piacciono quelli che fanno i reality, quindi mi sono vestito da reality. Sono ripreso costantemente, h24, da solo. Ora siamo in diretta”, ha detto Luca Laurenti in apertura di puntata. “Sono in diretta sulla mia televisione che è sia pubblica che privata”, ha detto ancora Laurenti che ha aggiunto una serie di parole che non si possono più dire nella sua televisione.

Il riferimento è ovviamente alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di fare pulizia all’interno del reality show ed evitare siparietti trash come accaduto durante il GF Vip 7, in favore di personaggi comuni con storie da raccontare. Come solito fare con il collega Luca Laurenti, Paolo Bonolis ha commentato la gag pronunciando una frase contro il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Dove va in onda sta monnezza che sta facendo?”, ha chiesto Paolo Bonolis a Luca Laurenti scatenando le risate del pubblico ma anche un po’ di imbarazzo, visto che il programma va in onda proprio sulla rete Mediaset. La cosa ha fatto sorridere anche perché per due anni di fila, fino al GF Vip 7, l’ex moglie del conduttore è stata opinionista del reality show di Canale 5.