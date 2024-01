L’annuncio su Beppe Convertini ha colto tutti di sorpresa, ma per lui si tratta di una notizia veramente incredibile. Il conduttore di Uno Mattina in Famiglia è stato in grado di ottenere qualcosa che è andato oltre le più rosee aspettative. Dentro di sé sperava certamente di farcela, ma l’obiettivo era a dir poco complicato e molto ambizioso. Eppure alla fine ce l’ha fatta.

E ora per Beppe Convertini è tempo di godersi questa ottima notizia che coinvolge anche la sua trasmissione Uno Mattina in Famiglia. La Rai ha scoperto tutto e sicuramente i vertici avranno contattato direttamente il presentatore per metterlo al corrente di questa novità e lo avranno spronato a dare sempre di più il massimo per continuare su questa strada intrapresa.

Beppe Convertini, la bella notizia su Uno Mattina in Famiglia

Beppe Convertini ha iniziato a condurre il programma dal mese di settembre 2023 e la notizia più bella è arrivata però in questo inizio anno. Uno Mattina in Famiglia a quanto pare è davvero amato dai telespettatori, che gradiscono particolarmente la conduzione del presentatore pugliese. E andiamo a vedere insieme che tipo di risultato è riuscito a portarsi a casa.

Come si è potuto verificare leggendo i dati inerenti gli ascolti televisivi, Uno Mattina in Famiglia ha fatto un vero e proprio record nello scorso fine settimana. Sabato 6 gennaio Convertini è stato seguito da un milione e 745mila telespettatori, raggiungendo uno share del 26,1% su Rai1. E quindi per lui è tempo di festeggiare, come ha fatto anche sui social network.

Su Instagram Convertini ha ringraziato così il suo pubblico: “Buon inizio settimana a tutti… Grazie di averci seguito così in tanti in questo fine settimana, cosa vi piacerebbe che raccontassimo nelle prossime puntate? Vi aspetto sabato alle 8.30 e domenica alle 6.30″.