Momento emozionante e inatteso per il pubblico di The Couple. Andando ad osservare ciò che succede online, si è scoperto che Albano Carrisi ha deciso di compiere un gesto meraviglioso nei confronti della figlia Jasmine. Lei è nel reality show di Ilary Blasi in coppia con Pierangelo Greco.

Ma nella prossima puntata potrebbero esserci problemi per la concorrente di The Couple. E allora Albano Carrisi si è subito mobilitato per Jasmine e i telespettatori sono rimasti incantati davanti alla sua scelta. Vediamo insieme cosa ha fatto sui social il cantautore originario di Cellino San Marco.

Leggi anche: “Dai, sappiamo che tu hai…”. The Couple, la frecciata a Jasmine e lei in imbarazzo





The Couple, il bel gesto di Albano Carrisi per la figlia Jasmine

La partecipazione di Jasmine a The Couple sta coinvolgendo pure Albano Carrisi, infatti l’artista ha tanta voglia di assistere al successo della figlia. E quindi sta facendo di tutto affinché il suo sogno di vincere un milione di euro possa concretizzarsi. E anche la zia di lei, Amanda Lecciso, ci ha messo del suo.

Al Bano ha chiesto ai suoi innumerevoli fan di votare in massa per salvare Jasmine ed evitarle quindi l’eliminazione da The Couple, dato che è finita in nomination. Il cantautore pugliese ha scritto: “Votiamo Jasmine, grazie” e ha ricordato la modalità di voto: “Invia un sms al numero 4770004 scrivendo: Jasmine e Pierangelo”.

Fu così che, dopo la piaga dei fan brasiliani, iniziò la piaga dei fan russi!#thecouple https://t.co/bpmIRAy39o — Vale Vale (@valev_28) April 16, 2025

Amanda Lecciso ha quindi condiviso su Instagram il post di Al Bano, quindi tutta la famiglia di Jasmine si sta muovendo per permetterle di restare a The Couple. E vedremo se ce la farà davvero.