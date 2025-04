Dentro la casa di The Couple, i concorrenti hanno cominciato a fare i primi calcoli su chi potrebbe essere la prima coppia a lasciare il programma. Al televoto sono finiti Pierangelo e Jasmine contro Elena e Thais. Il verdetto è ancora del tutto incerto, ma tra i concorrenti c’è già chi ritiene che qualcuno abbia un vantaggio sugli altri. Nel mirino è finita a figlia di Al Bano.

Jasmine è già abbastanza popolare tra i suoi coetanei grazie ai video che pubblica su TikTok, ma è pressocché sconosciuta al grande pubblico. Questa per lei è la prima vera esperienza televisiva. Un banco di prova importante. Parlando in giardino, Irma Testa le ha detto chiaramente ciò che molti pensano. E ha tirato in mezzo la sua famiglia. In particolare la zia, Amanda Lecciso, ex concorrente del Grande Fratello. Irma infatti una una teoria molto precisa.

“Dai, sappiamo che tu hai…”. The Couple, la frecciata a Jasmine e lei in imbarazzo

“Voi avete la fortuna di avere tua zia che è stata sei mesi lì, si è creato il pubblico del reality. La maggior parte delle persone te le ha portate lei”, ha spiegato la pugile. Amanda, infatti, è stata una delle rivelazioni dell’ultima edizione, riuscendo a superare numerose nomination e uscendo soltanto verso la fine del programma. Ma Jasmine non è sembrata d’accordo: “Non è detto”, ha risposto. Si vedrà. Intanto Jasmine può contare anche sul tifo di un ‘altra ex gieffina. Infatti poco fa via X, Helena Prestes ha invitato con un post i suoi numerosi follower a votare per la nipote di Amanda e il suo amico Pierangelo.

Il video è finito su X, dove però non tutti la pensano come Imma visto che Amanda non poteva contare su un fandom paragonabile a quello di altri concorrenti. Proprio durante l’ultima puntata, Jasmine ha avuto un momento di crisi: “Ho voglia di creare legami umani, ma non ci riesco. Mi chiedo sempre a quante persone piaccio. Se io non ci fossi, cambierebbe qualcosa?”. La giovane ha ammesso che l’essere figlia di personaggi noti ha avuto un impatto forte sulla sua personalità: “Essere esposta fin da piccola ai giudizi e ai pregiudizi ha lasciato un segno. C’è chi parla di te senza conoscerti, chi ti trova antipatica senza motivo. Pensano che io abbia la vita perfetta solo perché ho dei genitori famosi. È normale che poi ti chiudi, che ti senti inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andare bene. Se qualcuno mi riconosce per strada, mi sale l’ansia. A volte vorrei essere invisibile”.

Vero il pubblico del reality che si è creata Amanda in 6 mesi è tutto di Jasmine ora 💜 (10 persone che non hanno soldi per votare via sms) pic.twitter.com/3pgBOIIKhw — ɐɔıɹǝpǝɟ 💜 1,28% (@Federinirini) April 15, 2025

Nonostante questo, Jasmine ha voluto sottolineare di aver sempre avuto libertà in famiglia: “I miei, soprattutto mio padre, non mi hanno mai messo pressione”. E quando ha scelto di partecipare al reality, ha avuto il loro pieno sostegno: “Mi hanno detto di divertirmi. Sapevano che sarebbe stata un’occasione per crescere”. Poi ha concluso: “Vorrei far emergere il mio lato migliore. Mi dà fastidio non riuscire ad aprirmi con gli altri. Sono molto severa con me stessa. Pretendo troppo. Forse dovrei semplicemente essere me stessa, senza troppe paranoie”.