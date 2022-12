Il mondo della moda italiana è sotto choc per la scomparsa di Antonio D’Amico, 63 anni, stilista ed ex compagno di Gianni Versace. Fu proprio lui a scoprire il corpo dello stilista quel tragico giorno del 15 luglio 1997. Così racconto quegli attimi nel corso di una intervista a Serena Bortone: “Fu il giorno che ha tagliato in due la mia vita e la parte che è rimasta si è sotterrata. Quella parte ci ha messo molto a riprendersi, sono ferite che non si rimarginano completamente. Quella scena in cui io l’ho ritrovato nella mia testa non si è mai cancellata. La rivedo ancora oggi, quella mattina voleva per forza andarsi a comprare i giornali, io mi sono alzato sono andato a giocare a tennis e l’ho saputo dopo che era uscito. Nessuno poteva immaginare questo”.

Antonio D’Amico è stato il compagno di Gianni Versace dal 1982 fino alla sua tragica scomparsa nel 1997, e suo collaboratore alla linea sportiva della maison. È stata una delle prime coppie omosessuali a fare outing e a vivere alla luce del sole il proprio amore. Nel 1982 ci fu l’incontro con Gianni Versace: “Quando siamo stati presentati a cena ci siamo lasciati così – ricordò Antonio con gli occhi lucidi nel corso della trasmissione televisiva – poi dopo qualche mese (perché io ero fuori per lavoro) in cui lui mi scriveva sempre, io mi sono fatto sentire e lui mi ha chiesto il perché non gli avevo mai risposto. Ma io neanche avevo avuto modo di leggere i messaggi”.

Eleonora Daniele ricorda Antonio D’Amico a Storie Italiane

E nella puntata di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha voluto ricordare la figura di Antonio D’Amico: “Voglio concludere con questa notizia: è scomparso lo stilista Antonio D’Amico, l’ex di Gianni Versace” ha detto la conduttrice, leggendo l’agenzia, mentre la regia della trasmissione ha mandato in onda una foto di D’Amico. Eleonora ha quindi spiegato: “Antonio è morto durante la notte, aveva 63 anni e da mesi combatteva contro una malattia che si è rivelata purtroppo fatale…”.

Antonio D’Amico da mesi combatteva contro una malattia che lo ha portato alla morte. Chi gli è stato vicino racconta di aver visto un uomo che è stato esempio di coraggio e forza. Un anno fa aveva inaugurato la sua nuova linea di abiti sartoriali, Principe di Ragada. La notizia della morte di D’Amico è stata data stamattina – 6 dicembre – dal suo manager e amico Rody Mirri.

Così su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha ricordato Antonio D’Amico: “Antonio D’Amico è morto. Per quindici anni fu il compagno di vita di Gianni Versace. Lo conoscevo molto bene, perché altrettanto bene conoscevo Gianni. Di quest’ultimo ho scritto anche una biografia (Versace. Eleganza di vita, Rusconi 1990) rifacendomi ai miei colloqui con il grande stilista. Recentemente avevo chiamato D’Amico per chiedergli una foto (ricorreva l’anniversario della morte di Gianni). Ho capito subito che qualcosa non andava, e con grande generosità Antonio mi ha raccontato di aver avuto un tumore alla gola, che era stato operato e si stava riprendendo. La sua voce però ne era uscita inevitabilmente provata”.