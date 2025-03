Non si mettono per niente bene le cose per le coppie del Grande Fratello. La festa di sabato sera ha portato al caos più totale per tutti, anche per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che dopo aver rotto si sono riavvicinati dopo qualche giorno di gelo. Ma potrebbe non durare a lungo dopo la conversazione che la dottoressa ha avuto con Jessica.

MaVi ha raggiunto l’amica in camera e le ha parlato di quello che sarebbe accaduto la notte scorsa tra lei e Tommaso. Stando a quello che ha lasciato intendere, l’idraulico reagirebbe male tutte le volte che lei gli dice che non se la sente di avere un’intimità prima di andare a dormire. “Questa cosa non esiste”, ha commentato immediatamente Jessica.

GF, Jessica su Tommaso e MaVi: “È gravissimo”

“A me dispiace perché si fa tutte le paranoie ogni volta che dico no”, ha sussurrato Mariavittoria. E a quel punto la seconda finalista è sbottata: “Questa cosa mi manda in bestia, è gravissimo. Io per una cosa del genere, lo infilerei nell’armadio. Questa è una cosa molto importante, non stiamo nel 1830”.

La regia ha però poi cambiato inquadratura ma ore dopo le due si sono di nuovo ritrovate a chiacchierare in giardino, e la dottoressa è tornata sui comportamenti di Tommaso che non le piacciono. Per esempio “delle fisse su certe cose, lo so che ci devo lavorare con lui”. “Ci devi lavorare? Tu devi andare lontano da lui, che è diverso”, l’opinione tranciante di Jessica.

nuovo giorno nuova cosa malata da aggiungere a questo thread, Tommaso la fa sentire in colpa se lei non va a letto con lui e fa il pazzo

io non ho parole ve lo giuro sono sconvolta, e lei che a volte lo fa perché si sente costretta pic.twitter.com/xP6prSSpnc — dottoressa 💅🏻 (@dottoressa07) March 17, 2025

Mavi: "Tommaso ha delle fisse su certe cose… lo so che ci devo lavorare con lui su queste cose.."

Jessica: "Ci devi lavorà?? Te ne devi andà (lontano da lui), che è diverso.."

*CENSURA*#grandefratello pic.twitter.com/kEbUzJMGvv — Rainbow (@rainbowncats) March 17, 2025

Chi ha assistito a questa conversazione si è subito esposto sui social. E come spesso accade si è diviso: “Praticamente lui la fa sentire in colpa se non vuole andare a letto e poi fa il pazzo, io non ho parole”, “Sono sconvolta che lei si senta costretta di fare certe cose”, “Sono stufa che questo ragazzo venga sempre giustificato o visto come un cucciolo quando è tutto il contrario”, “Che paura”, “Il fatto che non se ne parli in puntata è gravissimo”, “Lui non è giustificabile”, “Finalmente Jessica ha capito chi è Tommaso”, “Le ha detto di allontanarsi, era ora”, “Continuano a censurare per tutelarlo e per portare avanti l’immagine del buono, il preferito di Cesara Buonamici”, si legge su X.