Siamo arrivati ai titoli di coda anche dell’attuale stagione di Uomini e Donne. E in rete si è subito scoperto cosa è successo al termine dell’ultima registrazione, avvenuta nella giornata di lunedì 6 maggio. Le immagini sono state diffuse dall’autrice Raffaella Mennoia, che ha dato vita a delle Instagram stories nelle quali ha testimoniato tutti i principali momenti vissuti.

Grandissima emozione per tutti coloro che rendono possibile la trasmissione di Uomini e Donne, con Maria De Filippi alla conduzione ma tanti altri che lavorano anche nel silenzio. Dopo l’ultima registrazione è successo qualcosa di meraviglioso, infatti i telespettatori hanno gradito moltissimo questo evento che comunque si verifica puntualmente ogni anno.

Leggi anche: “Ha scelto lei, avevamo ragione”. Daniele Uomini e Donne: la decisione e la reazione delle sue corteggiatrici





Uomini e Donne, cosa è successo dopo l’ultima registrazione

A Uomini e Donne uno dei momenti più importanti dell’ultima registrazione ha riguardato il tronista Daniele, che ha scelto la corteggiatrice Gaia. Nella serata del 6 maggio, quando il programma ha chiuso i battenti almeno per questa stagione, la produzione ha organizzato qualcosa di conviviale che ha fatto divertire tantissima gente. E Raffaella Mennoia ha mostrato tutti.

La produzione di Amici ha infatti festeggiato la fine di UeD con un party di produzione. Ed erano presenti gli autori, coloro che lavorano dietro le quinte e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Si sono tutti sfrenati e hanno ballato sulle note di tante canzoni. Ciò che il pubblico ha gradito è l’unione tra tutti i collaboratori, che hanno reso anche questa stagione straordinaria. Ma il pubblico è rimasto allo stesso tempo anche deluso perché per mesi non potranno rivedere il dating show per la pausa estiva.

Negli studi di Roma si festeggia per la fine di quest’edizione di #Uominiedonne ❤️



Oggi c’è stata l’ultima registrazione e sicuramente tra qualche settimana ci mancheranno questi pomeriggi post pranzo insieme a Tina e Gianni 😭 pic.twitter.com/BaGks2BnKk — AMICI NEWS (@amicii_news) May 6, 2024

Questa la reazione della pagina social Amici News: “Negli studi di Roma si festeggia la fine di quest’edizione di Uomini e Donne. C’è stata l’ultima registrazione e sicuramente tra qualche settimana ci mancheranno questi pomeriggi post-pranzo insieme a Tina e Gianni”.