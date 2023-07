Pochi giorni fa Mediaset ha annunciato che Barbara D’Urso non sarà più alla conduzione di Pomeriggio 5. Nel comunicato stampa, il Biscione ha liquidato la conduttrice ringraziando “Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete”. Nel comunicato si parla del destino della conduttrice. Un accenno anche se ancora vago: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Alcune indiscrezioni parlano di una Barbara D’Urso in partenza da Mediaset per arrivare in Rai (si parlava di un posto da giudice a Ballando con le stelle) ma non c’è niente di certo. Di certo è che la prossima edizione di Pomeriggio 5 non sarà condotta dalla conduttrice partenopea e che il suo contratto scadrà a dicembre 2023. Come scrive il quotidiano Repubblica, da mesi Pier Silvio Berlusconi, l’amministratore delegato di Mediaset, avrebbe fatto capire di voler dare una svolta alla linea editoriale dell’azienda.

Barbara D’Urso fuori da Mediaset, il post al veleno della sorella Daniela

Aveva già fatto cambiamenti durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, diventato esageratamente trash. Il cambiamento prevede anche lo stop a quello stile mix cronaca, gossip e intrattenimento, di cui Barbara D’Urso è stata protagonista fino a oggi. “Programmi che mescolano gossip, politica, cronaca rosa e nera non funzionano più. Sono il passato”, aveva detto lo scorso autunno Pier Silvio Berlusconi.

Ovviamente la notizia dello stop alla conduzione di Barbara D’Urso ha fatto rumore e sta facendo molto discutere un post pubblicato dalla sorella della conduttrice che dovrebbe essere sostituita da Myrta Merlino. Daniela D’Urso ha scritto: “Solidarietà ad una donna che ha sempre rispettato l’azienda che fino a tre anni fa la mandava in onda ad ogni ora del giorno e anche in piena pandemia. Sarai sempre LA conduttrice, non una qualsiasi. Ci auguriamo per te nuovi progetti”.

Poi la sorella di Barbara D’Urso ha pubblicato una fotografia mentre si abbracciano, scrivendo un post furioso contro chi ha messo alla porta la conduttrice: “Solidarietà, punto. E facciamo rumore… cazz*!”. “Ma si conosce la motivazione?”, ha chiesto quindi un utente venuto a conoscenza della notizia. A questo punto Daniela D’Urso ha risposto: “Non ancora”. Insomma, a quanto pare la decisione di Mediaset non è stata presa bene dalla famiglia D’Urso e quindi dalla stessa Barbara.