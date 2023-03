Giulia Salemi e la decisione inaspettata sul Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality, condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 e che si appresta a vivere la fase finale, sta raccogliendo consensi nel suo nuovo ruolo. Da protagonista nella Casa a protagonista come osservatrice speciale attraverso la prospettiva social. Il suo compito è infatti quello di raccogliere in diretta ed esprimere il sentimento dei telespettatori sul popolare Twitter.

Chiaramente non tutti sono proprio entusiasti della sua attività, tanto che qualcuno l’ha ribattezzata “la basta*** col tablet“. Ma Giulia Salemi va avanti per la sua strada indifferente alle polemiche, come quella innescata da Luca Onestini che dopo l’ennesimo attacco l’ha accusata di scegliere solo messaggi che lo mettevano in cattiva luce. Adesso si scopre un curioso retroscena che riguarda l’influencer: qualche tempo fa si è presentata per lei una ghiotta occasione.

Leggi anche: “Ora ve lo dico io…”. Giulia Salemi devasta Antonella Fiordelisi, cosa è saltato fuori dopo la puntata del GF Vip





Giulia Salemi e la decisione inattesa sul GF Vip

Durante le vacanze natalizie Sonia Bruganelli si è presa una pausa dal ruolo di opinionista. Al suo posto ecco rispuntare Soleil Sorge, protagonista assoluta nell’edizione numero 6. Ma perché non è stata Giulia Salemi a sostituire la moglie di Paolo Bonolis? Beh, a quanto pare l’occasione c’è stata, ma lei ha scelto di non accettare il ruolo. Questo è quello che ha rivelato al settimanale Chi in merito a quella possibilità.

“A Natale non mi sentivo pronta – ha spiegato Giulia Salemi nell’intervista a Chi – adesso ci penserei. Il ruolo della ‘basta*** con il table’t è totalmente mio perché mi permette di tirare fuori il mio lato graffiante attraverso le battute che leggo via Twitter. Non amo essere st***za, lo sono quando c’è bisogno. Per tutti sono l’amica comprensiva, sono gli altri ad essere pungenti con me. Però so leggere le situazioni e so difendermi se qualcuno mi viene contro, come nella vita reale”.

E voi come vedreste Giulia Salemi nel ruolo di opinionista? Certo la determinazione e la conoscenza delle dinamiche del reality non le mancano. Dopo aver partecipato a due edizioni come concorrente, aver trovato l’amore conoscendo nella Casa Pierpaolo Pretelli e aver curato la sezione social il suo legame con il GF Vip è diventato davvero fortissimo. Potrebbe esserlo ancora di più? Chissà, staremo a vedere…

“Le hanno dato la notizia”. GF Vip 7, la decisione su Giulia Salemi è improvvisa